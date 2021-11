25 Novembre

Un gesto simbolico promosso dall'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

All'ospedale di Desio è stata inaugurata una panchina rossa . Un'iniziativa dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, particolarmente sensibile al tema. Un gesto simbolico in attesa del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La prima panchina rossa dell'ospedale di Desio

All'ospedale di Desio è stata inaugurata una panchina rossa. Giovedì 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e l’ospedale di Desio ha voluto lanciare un forte messaggio. E’ proprio l'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia che ha voluto esprimere la vicinanza alle donne che ogni giorno devono combattere contro la violenza di genere: una panchina della sala d’attesa è stata colorata di rosso.

"La cosa più importante è la prevenzione"

La proposta della panchina rossa è arrivata dagli stessi medici dell’ospedale: il direttore della sala parto, il dottor Armando Pintucci, e il direttore di struttura complessa e del Dipartimento materno-infantile della Asst-Brianza, dottoressa Anna Locatelli: "La cosa più importante è la prevenzione – ha detto – Da qui deve arrivare l’impulso. Il ruolo che noi possiamo avere è far crescere le persone con una cultura dell’antiviolenza. Attraverso piccoli gesti, abbiamo un ruolo importante per queste donne".

L'Amministrazione comunale indossa il colore arancione

Un gesto simbolico in attesa del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Presente all’inaugurazione della panchina antiviolenza dell’ospedale il neo sindaco Simone Gargiulo e l’assessore alle Pari Opportunità Samantha Baldo. Entrambi, indossavano la mascherina di colore arancione per un motivo specifico: "Aderiamo all’iniziativa internazionale Orange the world – ha spiegato l’assessore – Una campagna promossa dalle Nazioni Unite che partirà il 25 novembre e si concluderà l’10 dicembre, Giornata per il diritti umani. Così, noi vogliamo sensibilizzare la cittadinanza al contrasto di ogni tipo di violenza e discriminazione. Per l’occasione, gli edifici comunali e le fontane saranno colorati di arancione".

