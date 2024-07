Una grande festa in Municipio ad Arcore. Oltre 80 persone presenti, tra cui rappresentanti della Protezione Civile e delle Forze dell'ordine, e la banda che ha arricchito un momento già molto sentito.

Almiron e' diventato cittadino italiano. Foto e video della grande festa in Municipio

Come annunciato sabato, questa mattina poco dopo le 10.30 con una cerimonia ufficiale Almiron Bala, nato e cresciuto in Macedonia e residente ad Arcore, dovve è un volto conosciutissimo, oltre che stimato e benvoluto da tutti, è diventato cittadino italiano. La tanto attesa cittadinanza italiana è arrivata direttamente dal primo cittadino di Arcore, Maurizio Bono, che ha tenuto la cerimonia nella Sala del Camino di Largo Vela.

Una bellissima storia di integrazione, quella del 37enne Almiron, piena di tanta voglia di fare sacrifici e di cercare un futuro migliore. Il suo è un esempio di impegno e dedizione, coronato con l'anno appena trascorso da volontario della Protezione civile arcorese e una lezione per tutti coloro che ancora faticano ad abbattere le barriere culturali.

La storia di Almiron, imprenditore affermato nel campo dei servizi riguardanti le pulizie (è titolare dell'impresa A.R.B. Servizi), affonda le sue radici a partire dal 26 dicembre del 2011 quando lasciò Debar, la città dove è nato e cresciuto in Macedonia, per approdare in Italia insieme alla sua allora fidanzata Ruana, oggi compagna di vita e madre dei suoi due figli.

Una volta arrivato in Italia Almiron lavorò per qualche anno in un'impresa di pulizie prima di dare vita al suo sogno, quello di mettersi in proprio, realizzato con successo.

I ringraziamenti

Ma oggi per Almiron si è realizzato un altro sogno, quello più importante: ottenere la cittadinanza italiana dopo tanti anni vissuti in Brianza.

"In questi anno ho avuto la fortuna di incontrare moltissime persone alle quali voglio veramente bene, elencarle tutte è davvero difficile perchè rischierei di dimenticarmi di qualcuno - ci aveva raccontato Almiron nei giorni scorsi. Per questo motivo ho voluto organizzare una bellissima festa con tantissimi arcoresi. Ci tengo davvero a ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questi anni e che mi hanno aiutato a diventare quello che sono. Un grande grazie anche al sindaco Maurizio Bono".