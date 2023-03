Un’area amministrativa, un punto unico di accesso e diversi ambulatori, infermieristico e specialistici.

Sta prendendo forma il progetto della Casa della comunità che sorgerà nel 2023 in via Garibaldi 37 a Lentate sul Seveso , nell’immobile dove si trova anche il Comitato locale della Croce Rossa.

Ambulatori e punto unico di accesso, ecco come sarà la Casa della comunità

Il polo socio-sanitario, che sarà al servizio della comunità lentatese ma anche dei cittadini di Barlassina, Cogliate, Lazzate e Misinto, per un totale di circa 50mila utenti, verrà realizzato nell’ambito della riforma regionale sulla medicina di prossimità.

Nei giorni scorsi il sindaco Laura Ferrari e il vicesindaco Marco Boffi si sono confrontati con il direttore sanitario dell’Asst Brianza, Guido Grignaffini, per fare il punto sull’iter del progetto, che dovrebbe diventare realtà entro il 2023.

«L’incontro è stato molto proficuo e direi che siamo a buon punto - il commento del sindaco - Le tempistiche sono piuttosto strette e l’obiettivo è quello di aprire la Casa della comunità entro la fine dell’anno, anche solo parzialmente, con l’area amministrativa. Poi a mano a mano verranno attivati i diversi servizi».

La riqualificazione

Entrando nel merito dell’intervento, per il quale è previsto un importo di 1.500.000 euro, «è in programma la riqualificazione di tutti i locali dello stabile, al piano terra e al primo piano, ovviamente eccetto quelli che sono già utilizzati dalla Croce Rossa - spiega il vicesindaco - Entro un mese dovremo approvare in Giunta la convenzione per il restyling dell’ultimo degli spazi, poi potranno partire i lavori».

Al piano terra dell’edificio saranno ospitati l’area amministrativa e il punto unico di accesso, oltre agli ambulatori infermieristico e quelli per le visite pneumologiche e diabetologiche, mentre al piano superiore verranno offerti altri servizi specialistici. Previsto anche uno spazio per la consulenza psicologica. Il polo sarà dotato anche di un’apposita strumentazione, come ecografo e spirometro, per effettuare degli accertamenti, in base alle esigenze.