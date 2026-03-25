Amici della Natura impegnati nella Giornata Ecologica

Prima giornata ecologica organizzata dagli Amici della Natura di Triuggio, in collaborazione col Parco Regionale della Valle del Lambro.

Giornata ecologica degli Amici della Natura

Un modo diverso e significativo per dare il benvenuto alla bella stagione da parte di un nutrito gruppo di volontari dell’associazione, molto impegnata nella tutela della natura. Gelsia ha collaborato fornendo diversi materiali utili ai volontari, come pettorine e guanti. I volontari si sono dati appuntamento nel piazzale della stazione ferroviaria di Triuggio per ripulire l’ambiente di alcune zone del territorio comunale: le sponde limitrofe al Lambro nella zona di Canonica, via dell’Acqua e via Viganò vicine al fiume a Triuggio, la zona dietro il cimitero di Triuggio e lungo il Lambro a Ponte fino a villa Biffi, infine via Faito e l’inizio del sentiero del Rio Pegorino a Canonica.

Raccolta una montagna di rifiuti

“I volontari hanno così potuto raccogliere in grande quantità, ciò che in modo poco civile molti abbandonano nella natura: lattine, bottiglie, contenitori di plastica, carta e rifiuti di ogni tipo. Grazie ai volontari molte delle zone sono ora pulite e piacevoli da vivere, auspicando che in futuro tutti abbiano cura di portare a casa propria i rifiuti prodotti o di depositarli in discarica. L’ambiente naturale è un luogo da vivere con piacere, non una discarica dove buttare ciò che non ci serve. Saranno inoltre ben accolti altri volontari, in modo da coprire un territorio più esteso nel prossimo intervento di giugno” l’appello dei volontari dell’associazione “Amci della Natura”.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 31 marzo 2026.