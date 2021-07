Amministrative: ViviVerano schiera Samuele Consonni

La lista civica ha ufficializzato il suo candidato

Elezioni

Dopo l’esperienza da vicesindaco e assessore, Samuele Consonni, ci terrebbe anche a fare quella da sindaco.

La civica ViviVerano, attualmente al governo del paese, l’ ha infatti scelto come candidato sindaco per le prossime elezioni. Già da mesi si parlava di lui come l’«erede» di Massimiliano Chiolo, e ora è ufficiale.

L’obiettivo della civica è infatti quello di continuare a lavorare per il bene del paese dando continuità a quanto finora svolto, ma guardando anche al futuro. "Le sfide che ci attendono non sono semplici, ma siamo certi di poterle affrontare nel migliore dei modi grazie alla partecipazione riscontrata in questi mesi di preparazione e alla propensione a lavorare per il bene comune che da sempre contraddistingue i rappresentanti di ViviVerano", ha commentato Consonni.

Gli altri candidati

Sono in corsa per la poltrona da sindaco, al momento, anche Maurizio Borgonovo, attuale capogruppo di minoranza del Movimento 5 Stelle e il ragionier commercialista Alberto Ratti, che è sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

La campagna elettorale entra dunque nel vivo con i primi gazebi: oggi ha incontrato i cittadini Ratti e domani domenica 11 luglio, in mattinata Consonni sarà presente in piazza Liberazione per incontrare i veranesi.