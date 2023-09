Amministrazione comunale e Protezione Civile rinnovano l'alleanza

La Giunta comunale di Cesano Maderno ha approvato la nuova convenzione con la Protezione Civile e nei giorni scorsi, in Municipio, c'è stata firma del documento. Due atti che "sono un tassello indispensabile per il buon esito delle attività di prevenzione e delle azioni in caso di emergenza", come spiegano da Palazzo Arese Jacini.

Spiega l’assessore con delega alla Protezione Civile Manuel Tarraso:

“La convenzione, in vigore fino a dicembre 2025, è un testo innovativo e concreto, che dettaglia con precisione, anche rispetto agli orari di reperibilità dei volontari, le tante attività della Protezione Civile. Ringrazio a nome dell’Amministrazione i volontari e i loro responsabili per la disponibilità e per il fatto di rappresentare nei momenti più delicati un punto di riferimento per la cittadinanza”. "I rapporti di collaborazione con il Comune riguardano ambiti strategici che vanno dalla sicurezza pubblica alla solidarietà. Serve una pianificazione studiata e concordata che moltiplichi l’efficacia degli interventi, ed è quello che abbiamo messo a punto grazie alla volontà dell’Amministrazione di Cesano Maderno” dichiara il presidente dell’organizzazione Vincenzo Giordano.

I compiti della Protezione Civile

II documento regolamenta la cooperazione in settori di grande rilevanza per la città:

- presidio a salvaguardia del territorio, con particolare riferimento a parchi, giardini e luoghi pubblici, anche con l’obiettivo, divenuto una priorità dell’Amministrazione comunale, di prevenire l’abbandono dei rifiuti;

- sorveglianza e monitoraggio del fiume Seveso e della vasca di laminazione al Biulè per tutto il periodo delle allerte meteo;

- presenza durante gli eventi e le manifestazioni con grande afflusso di pubblico promosse dell’Amministrazione comunale;

- organizzazione di corsi base di Protezione Civile per i cittadini e di seminari informativi; incontri nelle scuole; esercitazioni programmate e concordate con gli uffici comunali;

- piano neve;

- apertura e chiusura dei giardini pubblici indicati nelle relative ordinanze;

- progetto di mobilità sociale dedicato alle persone anziane;

- reperibilità dei volontari.

In Protezione Civile 53 volontari

Attualmente sono 53 i volontari della Protezione Civile di Cesano Maderno. I loro compiti prevedono competenza e professionalità. L’ultimo banco di prova sono stati i forti fenomeni meteorologici che tra fine luglio e fine agosto hanno interessato in particolare la città. Il numero di volontari impegnati per fronteggiare queste emergenze è stato di 46 unità. Le ore lavoro totali dei volontari sono state 175. I problemi più gravi sono derivati dai forti venti durante i temporali, fenomeni definiti “downburst”, che hanno provocato la caduta di decine di alberi sul territorio, anche di grandi dimensioni, l'abbattimento di segnaletica stradale e di cartellonistica pubblicitaria, lo scoperchiamento di alcuni tetti. A fine luglio ha causato danni anche la grandine, mentre l'evento di fine agosto si è tradotto in criticità idraulica, dato che in poche ore su Cesano Maderno sono piovuti più di 70 millimetri d’acqua, causando allagamenti. Sempre a fine luglio si è reso necessario, d'accordo con i Servizi Sociali, allestire una struttura di ricovero per dare ospitalità ad alcuni cittadini sfollati dalle proprie case, struttura poi smontata ad inizio settembre.