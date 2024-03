Anche a Meda arrivano i cartelli salvaciclisti, "ma il rispetto deve essere reciproco"

Continua la campagna di sicurezza stradale promossa dall’Associazione corridori ciclisti professionisti italiani per il rispetto dei ciclisti in strada. Dopo Barlassina e Lentate, è stata Meda a inaugurare i cartelli che invitano le auto a mantenere una distanza laterale di almeno un metro e mezzo dalle biciclette.

Il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero, insieme all’assessore Fabio Mariani, ha fatto posizionare ben sette cartelli sulle principali strade di confine del Comune.

"Il velocipede è un veicolo come tutti gli altri, però va tutelato e oggi è un primo momento di sensibilizzazione, ma continueremo la nostra opera quotidianamente», ha detto il comandante all’inaugurazione dei cartelli che si è tenuta mercoledì pomeriggio in viale Brianza, al confine con Cabiate.

Promotore nella zona per l’associazione è Antonio Cortese, ex ciclista da tanti anni residente a Barlassina:

"L’essere approdati a Meda è un grosso risultato per noi - ha dichiarato - Il nostro obiettivo è quello di far rispettare gli utenti deboli della strada. Purtroppo ci sono tanti casi di cronaca di ciclisti urtati o feriti e ringrazio l’Amministrazione e la Polizia Locale che si sono spesi per avere i cartelli a Meda".