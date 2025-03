“Non solo per una giornata all’anno, ogni giorno dobbiamo ricordare la parità di genere: è sempre l’8 marzo”. L’assessora alla Cultura e Pari opportunità Betty Sala riassume così le tante iniziative organizzate dal Comune di Triuggio in occasione della Giornata Internazionale delle Donne.

Anche a Triuggio un mese di iniziative per la Festa della Donna

Quest’anno le celebrazioni non si limiteranno all’8 marzo e copriranno tutto il mese con un ricco palinsesto di eventi di vario genere che spaziano dall’arte alla musica, dalle gite a serate karaoke.

“Tutte queste iniziative – sottolinea l’assessora Sala – sono state pensate con l’obiettivo di coinvolgere la nostra comunità, far riflettere e sensibilizzare su una parità che ancora, nei fatti, non è pienamente realizzata: ci auguriamo che ci sia un'importante partecipazione”.

Gli eventi in programma

Si parte venerdì 14 marzo con l’incontro di Fausto Boccati, in programma alle ore 21 in biblioteca comunale, dal titolo “Maschi tra le righe - Pretesti letterari per svelare il maschile”: rappresentazione del maschile nei libri per ragazzi.

Venerdì 21 marzo, alle ore 19:30 verrà proposta una serata karaoke con apericena dal titolo “Quello che le donne non dicono (ma cantano)” al Gogò bar in via Taverna 57 a Canonica (costo di partecipazione € 10, prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo biblioteca@comune.triuggio.mb.it).

Per sabato 22 marzo è stata organizzata una visita guidata al museo del Duomo di Monza per ammirare la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea (ritrovo direttamente davanti al museo in via Lambro 2 a Monza – costo partecipazione € 8, prenotazione obbligatoria all’indirizzo email biblioteca@comune.triuggio.mb.it).

La sera del 29 marzo, alle 21:00, il coro di voci Wildflowers terrà il concerto spettacolo “Canto a las Mujeres” con canti e letture dedicate al femminile in Villa Biffi a Rancate.

La rassegna si concluderà venerdì 4 aprile, alle 18:30, nella sala civica Francesca Laura Morvillo, in via 11 settembre 2001, che ospiterà l’incontro “Donne, Arte & Musica”, con la partecipazione di un gruppo di bandiste del Corpo musicale Santa Cecilia.

Progetto di arte diffusa “Donne e Arte”

Per tutto il mese di marzo, inoltre, saranno esposti sul territorio manifesti didattici per raccontare le opere di artiste contemporanee che hanno affrontato il tema delle parità di genere.