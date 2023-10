"Anche a Villasanta vogliamo una ludoteca itinerante come quella di Parigi"

Assessore Adele Fagnani c'è posta per te. Un accorato appello quello lanciato dal movimento "Io Scelgo" all'indirizzo dell'assessore alla Cultura di Villasanta.

"Visto che la ludoteca di Villa Camperio è chiusa ormai da pareccho tempo e dato che non sappiamo quando e se verrà riaperta, perchè non copiamo la bellissima iniziativa che si svolge a Parigi e portiamo in giro per le piazze di Villasanta uno spazio gioco itinerante per i nostri piccoli?".

E' questa la proposta lanciata nei giorni scorsi da Gaia Carretta e Vittorio Cazzaniga, membri del sodalizio, attraverso il loro appuntamento settimanale sul canale Youtube.

Il problema della ludoteca

La richiesta di riaprire la ludoteca, che ricordiamo si trovava in biblioteca, è stata invocata anche durante l'ultimo consiglio comunale da parte del consigliere di minoranza Antonio Ubiali.

"Durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore Adele Fagnani aveva dichiarato che non si sa ancora quando la ludoteca sarà riaperta e affermato che per farlo ci vorrebbe uno spazio alternativo a quello attuale - ha sottolineato Ubiali - Per questo vorrei capire quali sono le vostre intenzioni in merito?».

Ubiali alla Giunta

A rispondere ci ha pensato il vicesindaco Gabriella Garatti.

"Nel locale seminterrato della biblioteca vi sono delle criticità e queste vennero rilevate durante un controllo effettuato lo scorso gennaio - ha sottolineato il vicesindaco in Assise - Sono stati svolti controlli e verifiche da parte del responsabile comunale della sicurezza che ha certificato diverse problematiche: assenza del vespaio aerato, presenza di tracce di muffa e scrostamenti lungo le pareti perimetrali, assenza di indagini specifiche per rilevare la presenza o meno del gas radon, possibile insufficiente rapporto aerolilluminante in relazione alla destinazione d’uso. Per quel che rigaurda la gestione delle emergenze la presenza di un’unica via di uscita è una scala esterna. Pertanto non sussistono le condizioni di sicurezza per utilizzare la ludoteca".

L'appello di "Io Scelgo"