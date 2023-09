Elezioni comunali a Villasanta, ci sarà anche il movimento civico "Io scelgo"

Il neonato movimento "Io Scelgo Villasanta" scioglie le riserve e annuncia, a sorpresa, la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative in programma nel giugno del 2024 per eleggere il successore di Luca Ornago a sindaco di Villasanta. L’ufficialità è stata data sabato sera, in villa Camperio, dall’assemblea degli iscritti che ha votato una mozione che dà il via ad una fase di dialogo con la società civile "con l’auspicio di avere la metà di candidati sotto i 30 anni. Obiettivo: costruire una proposta credibile per il futuro della città e per una futura classe dirigente", hanno dichiarato Gaia Carretta e Vittorio Cazzaniga, fondatori dell’associazione.

"Ci confermiamo come movimento apolitico"

"Premesso che “Io Scelgo Villasanta” è un movimento politico che si è dichiarato fin dai primi giorni apartitico, dal 28 febbraio, giorno dell’annuncio della sua nascita, l’attività è stata incentrata sulle tematiche dell’attualità più stretta della città, come il Pgt e la vendita dell’Ecomostro, la costruzione del prefabbricato nella scuola Villa, l’accessibilità, gli eventi estivi - hanno sottolineato i membri del sodalizio - Ma anche il recupero dello spirito che caratterizza la nostra città attraverso racconti e suggestioni su quello che potrebbe essere il futuro di Villasanta. I cittadini sono stati coinvolti attraverso i canali social e sono stati proposti diversi sondaggi su argomenti che hanno suscitato molta attenzione, quali ad esempio, la sosta, il futuro delle infrastrutture scolastiche, la rassegna estiva villasantese. Abbiamo raccolto tra i nostri iscritti persone provenienti da tutti gli schieramenti politici e che non può definirsi di destra e di sinistra e che di conseguenza la sua natura è prettamente di carattere civico".

L'assemblea degli iscritti

Sabato sera, giusto per fare alcuni nomi, erano presenti, oltre a Carretta e Cazzaniga, anche il consigliere comunale fuoriuscito dal centrosinistra Roberto Frigerio, Rita Mondello (del M5S), Sandro Belli (ex candidato sindaco), Franco Steiner e Davyd Andryiesh. Dunque l’intento di Carretta e Cazzaniga sarà quello di costruire una lista che abbia una natura di carattere esclusivamente civico.

"Lavoreremo per avvicinare i ragazzi al movimento e alla poltica in generale, con l’obiettivo e l’auspicio di riuscire a comporre con almeno la metà di giovani dai 18 ai 30, persone che hanno voglia di impegnarsi per dare a Villasanta una futura classe dirigente", hanno continuato i fondatori.

Per il momento nessuna indicazione, invece sul nome del candidato sindaco. Un aspetto molto importante.

Ora Pd e «Cittadini» che faranno?

Secondo molti il fatto di non avere dichiarato già da ora chi sarà il candidato lascia intendere la volontà di lasciare aperto uno spiraglio, seppur piccolo, di dialogo con tutte le forze politiche che scenderanno in campo alle elezioni. Una decisione, quella degli iscritti del neonato movimento, che, secondo rumors, avrebbe spiazzato e non poco il Pd e "Cittadini per Villasanta", convinti, fino a qualche giorno fa, che "Io Scelgo" non sarebbe sceso in campo per le elezioni.

Ora lo scenario è cambiato drasticamente e i vertici del centrosinistra sanno benissimo che, senza ballottaggio, avere in campo tre schieramenti, due dei quali di ispirazione cattolico/progressista finirebbe per spalancare le porte del Municipio al centrodestra dell’avvocato Giambattista Pini.

I cinque saggi

Una circostanza che sta creando dibattito nel Pd e in "Cittadini". Una matassa che dovrà essere necessariamente sbrogliata dai cinque saggi, un gruppo di lavoro formato da Laura Cesana, Patrizia Bestetti, Lorenzo Galli, Gianluca Barba e Grazia Pasta.

Toccherà a loro cercare di trovare una quadra sia all’interno, preparando la strada verso la scelta di un candidato sindaco che sia espressione della coalizione di centrosinistra, sia nei confronti di «Io Scelgo», gettando le basi per un eventuale confronto. Staremo a vedere.