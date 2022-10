Anche Amadeus conquistato dalla mostra di Mattia Consonni

«Una mostra-evento da cui ogni senso esce soddisfatto», l’ha definita il sindaco di Meda Luca Santambrogio. E in effetti la personale «Musica per gli occhi Experience 2022» di Mattia Consonni, inaugurata sabato sera in sala civica Radio e visitabile fino al 6 novembre, ha conquistato tutti i visitatori, tra cui il noto conduttore televisivo Amadeus.

Amadeus conquistato dalla mostra di Mattia Consonni

Domenica, dopo aver pranzato nel vicino ristorante dell’amico Paolo Santambrogio, ha ammirato gli splendidi lavori (una cinquantina di quadri più le installazioni) allestiti dall’idraulico medese con l’arte nel sangue, noto per realizzare opere con protagonisti i vinili. Un connubio affascinante tra arte e musica, ma non solo. Perché l’esposizione è una vera e propria esperienza multisensoriale, arricchita da spettacoli e degustazioni (tutte gratuite) in cui eccellenze del territorio propongono i propri prodotti di altissima qualità.

"Sono contentissimo, ho riportato la mia personale a Meda, la mia città"

«Sono davvero contentissimo perché sono riuscito a realizzare quello che desideravo, riportando la personale nella mia Meda, ma in una chiave diversa, arricchita di eventi - ha dichiarato Consonni - Ringrazio l’Amministrazione e in particolare l’assessore alla Cultura Fabio Mariani, perché mi fanno sempre trovare le porte aperte». «La progettualità, partita circa un anno fa, prevedeva di proporre un evento culturale a 360 gradi, offrendo ai visitatori varie occasioni di condivisione - il commento di Mariani - Considerato il grande numero di persone accorse già in questi primi giorni direi che l’obiettivo è stato raggiunto».