Prima di tornare al Polo Nord, Babbo Natale ha incontrato Rosanna Arnaboldi, la presidente della sezione di Cesano Maderno del Comitato Maria Letizia Verga, per consegnarle la busta con le offerte raccolte mentre riceveva confidenze, abbracci e letterine da centinaia di bambini.

Anche Babbo Natale aiuta il Comitato Maria Letizia Verga

A fotografare la consegna (nella busta 2.400 euro) c’era Luigi Camisasca, 73 anni, lucidatore in pensione, che di Babbo Natale è un grande amico. E’ lui che custodisce le letterine che riceve ogni anno: a casa ne ha un sacco pieno. "Ci conosciamo da 46 anni: al primo incontro mio figlio Roberto era piccolino" racconta Camisasca, oggi nonno di Giulia, Chiara e Sofia.

"Penso già al prossimo dicembre"

Come ogni anno, Babbo Natale ha avuto anche lo scorso dicembre l’agenda strapiena di appuntamenti: è stato alla Rsa del Villaggio Snia, alle scuole primarie Rodari, Negri e Minotti e la vigilia di Natale è passato di casa in casa per le consegne a domicilio. "C’eravamo anche io, mia moglie Giacomina, Silvano Lorenzi, Maurizio Costi e Daniele Veronesi - racconta Camisasca - Quelle che precedono il Natale sono settimane in cui mi sento centrifugato dentro e che vorrei non finissero mai, tanto che il 24 dicembre quando torno a casa dopo l’ultima consegna penso già al prossimo anno".

Da più di venti accanto al Comitato Verga

Babbo Natale aiuta la ricerca sulla leucemia infantile, sostenendo il Comitato Maria Letizia Verga, da più di vent’anni. "Un enorme grazie a Babbo Natale, instancabile e tenace, ai pastori e agli elfi, che con lui fanno un grandissimo lavoro – le parole piene di gratitudine di Rosanna Arnaboldi - Grazie anche a Luigi: lui sa perché".