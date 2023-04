Anche gli "Amici della Speranza" aderiscono al We Plogging

Far del bene a se stessi e all'ambiente. Lo sanno bene gli "Amici della Speranza" di Villasanta che hanno ufficialmente aderito al "We plogging 2023", iniziativa sostenuta da Cem nei suoi 72 comuni con una pulizia fissata per il 6 e 7 maggio. L’obiettivo di questa tendenza è infatti quello di far del bene all’ambiente raccogliendo i rifiuti, soprattutto cartacce e mozziconi di sigaretta, mentre si sta facendo altro, come correre e passeggiare all’aperto.

Gli Amici della Speranza

I protagonisti di questa bellissima iniziativa che giorno dopo giorno sta prendendo sempre più piede sono gli ospiti che ogni giorno frequentano il centro socio educativo che si trova in via D’Azeglio a San Fiorano.

Gli adulti disabili che frequentano il centro, accompagnati dai loro educatori, stamattina, giovedì 27 aprile 2023, hanno partecipato, in municipio, alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, alla presenza del sindaco Luca Ornago e del vicesindaco e assessore all'Ambiente Gabriella Garatti.

Guanti, scarpe, pettorina e tanto olio di gomito

Il 5 maggio gli ospiti del centro di San Fiorano, accompagnati dai loro educatori, passeggeranno per il centro di Villasanta, muniti di guanti, pettorina e scarpe comode, per raccogliere da cartacce e piccoli rifiuti strade, piazze e aree verdi del paese. Il gruppo utilizzerà il kit messo a disposizione da Cem.

"Puliremo Villasanta una volta al mese"

L'iniziativa degli "Amici della Speranza" non costituisce un episodio isolato e circoscritto all'evento sovracomunale ma vuole essere il primo passo di un progetto educativo che proseguirà, con gli stessi obiettivi, per tutto l'anno. L'associazione ha infatti deciso di dedicare una mattina al mese, nelle giornate di venerdì, all'attività di pulizia delle zone più frequentate del centro cittadino.