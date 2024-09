La Cgil di Monza e Brianza, da sempre in prima fila nelle battaglie contro le discriminazioni, per i diritti civili, l’uguaglianza e le libertà delle persone, aderisce e partecipa al Brianza Pride 2024: appuntamento a Seregno sabato 21 settembre dove, dalle 16 in via Briantina, partirà il corteo direzione Porada.

Anche la Cgil di Monza e Brianza aderisce al Brianza Pride 2024

La Cgil di Monza e Brianza - si legge nella nota diffusa nella giornata di oggi - "è da sempre parte integrante della rete a sostegno del Pride e da alcuni anni mette a disposizione delle associazioni uno spazio di ascolto in Camera del Lavoro nel quale i volontari ricevono a colloquio persone vittime di discriminazioni in famiglia o nei luoghi di lavoro".

La Camera del Lavoro di Monza è pronta, dunque, a colorare di rosso, dietro al proprio furgone, uno spezzone di corteo con le delegate e i delegati, i volontari e i militanti che per l’occasione indosseranno una speciale maglia celebrativa che recita “Lottiamo insieme per i diritti di tuttə”. E anche la musica, ovviamente, non potrà mancare: “La Cgil parteciperà anche questa volta con entusiasmo e determinazione”, dichiara la segreteria confederale, che aggiunge: “Diamo appuntamento alle compagne e ai compagni, per il concentramento prima del corteo, alle 15:15 presso gli Istituti Martino Bassi e Primo Levi di Seregno, in Via Briantina 68, per proseguire insieme al corteo fino al parco della Porada dove si terranno gli interventi dal palco”.

Atteso anche un intervento della Cgil di Monza con un proprio rappresentante. Alla Porada, inoltre, ci saranno i banchetti delle associazioni e la musica dal vivo.

“Invitiamo tutte e tutti a esserci e farsi coinvolgere da questa bella festa che è una manifestazione di libertà e di rivendicazione dei giusti diritti”, conclude la segreteria della Cgil in Brianza.