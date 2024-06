Il Brianza Pride quest'anno sarà il 21 settembre a Seregno. Lo hanno comunicato in queste ore Oscar Innaurato, presidente di Brianza Oltre l'Arcobaleno - associazione che si occupa di diritti lgbtqiapk* e capofila di Rete Brianza Pride - Laura Papetti del comitato Fermiamo Ecomostro No tratta D breve e Livia Perfetti del direttivo di FLC e di BOA, insieme alle associazioni che hanno preso parte all'organizzazione di questa nuova edizione dell'evento.

Annunciato il Brianza Pride 2024: sarà il 21 settembre a Seregno

I rappresentanti delle assocazioni hanno spiegato la scelta di organizzare la manifestazione, non a Monza come di consuento, ma in un altro comune della provincia:

"La scelta di un Comune che non sia capoluogo di provincia è voluta dal fatto che, contrariamente ai grandi pride, quello della Brianza è realizzato da persone e per le persone, non da grandi multinazionali che sovvenzionano l'evento, ma da persone che fanno parte di una rete che si occupa di diritti e benessere delle persone e divulga i propri principi e le proprie idee attraverso eventi e banchetti (le donazioni sono l'unica fonte di fondi del Brianza Pride che dal 2019 viene realizzato senza sponsorizzazioni). L'essere appartenenti alla comunità arcobaleno è una caratteristica individuale. Ogni suo componente è soprattutto un cittadino: - Siamo parte del mondo e non un mondo a parte".

Le associazioni

Tante le associazioni che hanno preso parte all'organizzazione dell'edizione 2024. Tra queste: Brianza Oltre l'Arcobaleno, Famiglie Arcobaleno, Affetti Oltre il Genere, Suolo Libero, No tratta D Breve Pedemontana, No Pedemontana, No Pedemontana Lissone, Anpi, Cgil, Flc, Arci Tambourine, CNGEI sezione di Cesano Maderno, Friday for Future Monza, Un ponte per, Agedo Milano, Amnesty International Monza, Intersezioni, Arci Comitato Territoriale Milano, Arci Nova, Arci Blob, Laicitalia, Kronos Rainbow, Forum Diritti Umani, Elianto, Bearslicious, Associazione Luca Coscioni Monza, Giovani Democratici, NICHE, Dottor Rainbow, Vivi Lissone.

Celebrerà il quarantesimo dalla morte di Kurt Kobain

Quest'anno, spiegano gli organizzatori, "Brianza Pride ricorderà il quarantesimo anno dalla scomparsa di Kurt Cobain leader dei Nirvana, rock star internazionale legata alla Brianza e autore involontario del motto storico del Brianza Pride : #vienicomesei (Comes as you are). In sua memoria si parlerà anche di disagio mentale, minority stress . Il Brianza Pride sarà la prima manifestazione mondiale LGBTQ+ che compensarà le emissioni di CO2 donando al Comune di Seregno un bosco".

Ogni associazione ha portato le sue istanze e ha contribuito alla realizzazione di un manifesto politico aggiornato e che sarà completato con un evento il 30 giugno in Arciscuotivento in via Rosmini 72 in Monza.