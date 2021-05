Anche Minusio ricorda il volontario stroncato dal Covid

Anche il sindaco di Minusio, paese gemellato con Biassono, ricorda Tiziano Cozzaglio, noto imprenditore e volontario stroncato dal Covid-19.

Anche Minusio ricorda Cozzaglio

“Una persona eccezionale, un imprenditore brillante nonché volontario e motivatore di diverse attività sul territorio che abbiamo conosciuto e avuto modo di apprezzare”. Il sindaco di Minusio si è unito alle testimonianze di affetto per Cozzaglio, mancato di recente a causa del Covid-19.

La lettera

In una lettera indirizzata all’Amministrazione comunale biassonese, ha scritto: «Il recente rinnovo dei poteri comunali ci offre lo spunto per riallacciare i contatti tra i Comuni gemellati, che da anni seguono un percorso di amicizia e di scambio. Sono sempre apprezzati i contatti diretti tra i due Municipi, resi purtroppo difficoltosi dall’epidemia che non ha risparmiato le nostre comunità. A questo proposito abbiamo appreso la notizia della recente scomparsa di Tiziano. Ai familiari e alla collettività tutta di Biassono giungano i sentimenti del nostro profondo cordoglio e la nostra partecipazione. Il nostro augurio odierno vuol essere quello che anche i vostri cittadini non perdano la fiducia verso le istituzioni e che possano, col loro sostegno, superare tutte le difficoltà passate, presenti e future. Con l’auspicio di poter nuovamente riprendere i contatti in presenza».

