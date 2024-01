Anche Piersilvio Berlusconi alle esequie dello storico maestro di scuola elementare

Ha cresciuto generazioni di arcoresi dispensando consigli e facendo della sua vita un capolavoro di relazioni umane. Tante volte ha segnalato imperfezioni ed errori ma senza mai essere troppo severo, suggerendo come migliorarsi sempre con il sorriso, spronando i suoi bambini a dare il massimo e premiando un compito in classe ben riuscito con un sorriso e una pacca sulla spalla. Uno dei suoi tratti distintivi che più rimarranno impressi nei cuori di chi ha avuto la fortuna di averlo come insegnante.

Il mondo della scuola di Arcore e quello della politica dicono addio all’83enne Adolfo Billi, conosciuto da tutti come il "maestro".

Ha insegnato una vita ad Arcore

L’ex docente aveva insegnato per oltre 30 anni nella scuola elementare di via Edison e, agli inizi degli anni ‘90 aveva ricoperto anche il ruolo di vicepreside alla scuola "Giovanni XXIII" di via Monginevro. Billi, negli anni ‘70, era stato anche assessore alla Pubblica Istruzione nella vicina Lesmo con il sindaco Salvatore Locati. Il maestro si è spento lunedì della scorsa settimana circondato dall’affetto della moglie Giuliana (anche lei storica insegnante delle elementari), del figlio Alessandro, della nuora Laura e della adorata nipote Melissa.

Alle esequie c'era anche Piersilvio Berlusconi

Alle esequie, celebrate dal parroco don Giandomenico Colombo mercoledì della scorsa settimana nella chiesa Regina del Santo Rosario, ha preso parte anche Piersilvio Berlusconi, accompagnato dai vertici di Mediaset. L’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese, nella quale lavora Alessandro Billi, è legato da una profonda amicizia con la famiglia.

Al suo arrivo in chiesa Berlusconi si è sciolto in un lungo e caloroso abbraccio con l’amico Alessandro e con la mamma Giuliana, cercando di rincuorarli per la grave perdita. Il numero uno di Mediaset si è seduto vicino al feretro e al momento dello scambio della pace ha nuovamente abbracciato i famigliari e ha dato la mano al parroco.

Adolfo e Giuliana, una vita insieme

"Mamma e papà sono entrambi di origini romagnole. Nacquero in due paesini distanti tra loro un ventina di chilometri - ha sottolineato il figlio Alessandro - ma il destino ha voluto che si conoscessero qui in Brianza, direi sul campo, durante gli anni dell’insegnamento. Papà ha sempre insegnato ad Arcore, in via Edison; mentre mamma, anche lei maestra, ha svolto la sua attività prima alle elementari di Correzzana e poi a Peregallo. Prima di trasferirsi ad Arcore i miei vivevano proprio a Peregallo, in via Caduti per la Patria".

Il ricordo del figlio Alessandro durante le esequie

"Grazie a tutti per essere venuti qui in tanti a salutare papà, il maestro Billi - ha sottolineato il figlio Alessandro durante le esequie - Il grazie più grande che vorrei fare oggi è alla mia mamma per tutti questi anni di amore infinito e incondizionato. Mamma, tu e papà vi siete amati e rispettati per 55 anni e forse di più. Siete un grande esempio. Papà era una persona profondamente rispettosa del prossimo e sempre ottimistica. Mai volgare, spiritoso, simpatico e ironico. Era un maestro e aveva una grande qualità, quella di riuscire ad infondere il suo messaggio in tutte le persone con le quali entrava in contatto".

Durante il suo saluto, il figlio Alessandro ha fatto riferimento al suo grande amico Piersilvio Berlusconi. «Spero di avere un briciolo della forza che il mio amico del cuore (Piersilvio Berlusconi, ndr) pochi mesi fa ha avuto nell’affrontare una vicenda identica alla mia. Lui l’ha fatto con una energia, una forza e una consapevolezza incredibile». Oltre a Piersilvio Berlusconi e ai dirigenti Mediaset, si è stretta attorno alla famiglia Billi anche Maria De Filippi che ha inviato una corona di fiori in ricordo dell’83enne.

Le parole del parroco

Toccanti anche le parole del parroco don Giandomenico durante le esequie.

"Quando ha iniziato a girare la voce in città della sua scomparsa in tanti hanno detto: ah sì il maestro, me lo ricordo, ha insegnato anche ai miei figli - ha sottolineato il sacerdote - Interessante che se ne ricordi la figura unita a ciò che è stato e la si colleghi più che a un lavoro a una missione, a un compito. E in quella parola maestro è condensata la sua esistenza, accompagnando generazioni di ragazzi e ragazzi alla scoperta di sé e della meraviglia che ci circonda. Ha offerto qualche strumento in più per affrontare meglio la stupenda avventura della vita. Tutti noi abbiamo in mente i nostri maestri e credo che in tanti ragazzi e ragazze Adolfo sia tra questi volti indimenticabili".

Al termine della cerimonia Berlusconi, prima di andarsene accompagnato dalla sua scorta, ha salutato nuovamente i parenti e si è rivolto con parole cariche di umanità e affetto nei confronti di Giuliana: «Signora, lei mi ha dato un fratello più che un amico; io voglio molto bene ad Alessandro e ci sarò sempre per voi, per qualsiasi cosa... ».

