Dopo Monza un altro comune brianzolo aderisce all'iniziativa di Anci "Comuni in Bici". E si tratta di un comune che, come ha fatto sapere l'Amministrazione, è convinto che la bici possa rappresentare sempre più un elemento centrale delle politiche della mobilità e sportive della città.

Anche Seregno aderisce a "Comuni in Bici"

Parliamo di Seregno dove, dopo la grandiosa esperienza dell'aver ospitato la partenza di una tappa del Giro d'Italia, la Giunta Comunale ha approvato l’adesione a “Comuni in bici”. Il Comitato, nato su impulso di Anci, ha l'obiettivo di creare una rete di comuni attivi nell’ambito della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi ciclistici, agonistici e non, promotori di politiche pubbliche a supporto dello sviluppo della cultura e della storia della bicicletta, dello sport, dell’educazione, del turismo sostenibile e sportivo, dell’economia green e dell’innovazione digitale.

Per raggiungere questi obiettivi i Comuni possono sostenere e realizzare sui territori azioni per potenziare le infrastrutture di mobilità dolce e sviluppare il cicloturismo e la cultura della bici; organizzare e supportare eventi e iniziative a tema per promuovere una migliore qualità della vita per i cittadini, contrastando e prevenendo fenomeni come sedentarietà e inattività fisica; sostenere la partecipazione dei territori a progetti finalizzati a una maggiore inclusione sociale e ricercare partenariati interistituzionali finalizzati al potenziamento e allo sviluppo della rete.

Chi può aderire

Al Comitato – a cui finora hanno aderito oltre cento città tra le quali, come detto, anche Monza – possono partecipare i Comuni che siano o siano stati sede di una tappa del Giro d’Italia, di gare ciclistiche di carattere provinciale, regionale o nazionale, di musei dello sport; che abbiano realizzato sistemi di mobilità intermodale o percorsi ciclabili o ciclovie Comunali o intercomunali; o che abbiano avviato politiche culturali legate alla bici.

"Un naturale sbocco rispetto ai tanti progetti portati avanti"