Agitazione

La siglia sindacale ha proclamato otto ore di sciopero dopo che giovedì scorso due operai sono rimasti feriti sul lavoro.

Otto ore di sciopero . E' quanto stabilito dal sindacato USB a seguito del grave incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio, nello stabilimento della Stmicroelectronics di Agrate Brianza. Venerdì avevano già proclamato agitazione Cgil e Cisl.

Anche USB in sciopero dopo l'infortunio sul lavoro alla St

"Nel nostro sito di Agrate un lavoratore in sub-appalto è rimasto ustionato al volto e sul tronco da una fiammata scaturita da un cortocircuito mentre lavorava su una blindo sbarra - si legge nel comunicato diffuso in mattinata dalla Unione Sindacale di Base - e un altro lavoratore, arrivato in suo soccorso, è stato leggermente ferito".

"Reputiamo grave - prosegue la nota - e non tollerabile l'avvenimento visti gli ingenti investimenti su R3 che devono garantire la piena sicurezza di tutto il personale coinvolto: la catena di appalti e subappalti presenti nel cantiere non esclude gli obblighi previsti dal decreto 81/2008 di ST".

Le modalità dello sciopero per i lavoratori, come confermato dalla sigla sindacale, saranno le seguenti:

venerdì 20 maggio giornata, 1° turno, 2° turno, pareti time orizzontale e verticale

Sabato 21 maggio: 1° turno, turno notturno

Domenica 22 maggio: 2° turno

Weekend shift: tutto il ° turno di lavoro disponibile a partire dal 20 maggio.

L'incidente come detto è avvenuto nella giornata di giovedì 12 maggio. Due le persone coinvolte: un 24enne monzese trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano e un collega 35enne trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate.