Da domani

Chiude la "via dei Boschi" al confine con Arcore (fino a gennaio), ma intanto riapre via Grigna

Ancora lavori sulle strade di Camparada: ecco come cambia la viabilità a partire da domani, martedì 9 novembre.

Ancora lavori sulle strade di Camparada: ecco come cambia la viabilità

Per una via che chiude, ecco che se ne riapre un’altra. Continua la rivoluzione viabilistica sulle strade di Camparada, interessate da prima dell’estate da una serie di importanti lavori utili al rifacimento degli impianti relativi ai sottoservizi. A partire da mercoledì mercoledì 10 novembre, a chiudere sarà la cosiddetta «via dei Boschi», ovvero la tratta che collega via Cabella con viale Brianza, al confine con Arcore: l’interdizione si rende necessaria per un intervento di estensione della rete fognaria operato interamente da BrianzAcque. La chiusura della strada è prevista fino al prossimo 8 gennaio, mentre fino al 25 novembre via Cabella sarà accessibile con senso unico alternato.

Riapre via Grigna

A riaprire, già da domani, martedì 9 novembre, è invece via Grigna. Dopo moltissima attesa, gli automobilisti potranno tornare a ripercorrere la principale arteria cittadina fino alla prossima comunicazione di ripresa dei lavori. Il cantiere all’incrocio con la Strada Provinciale 7 (Casatenovo-Lesmo) riaprirà verosimilmente al termine degli altri lavori attualmente in corso sulle strade del paese al fine di ridurre i disagi.