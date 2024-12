Ancora vandali in azione tra i campetti e la scuola elementare

Uno "scherzetto" di Natale, anche se di divertente non c’è proprio nulla. Nuovo episodio di vandalismo a Bernareggio, l’ennesimo di quest’anno, che ancora una volta andrà a pesare sulle tasche dell’intera comunità.

Ancora vandali in azione

A finire nel mirino dei teppisti è stata la recinzione dei campi di calcio e basket che si trovano dietro la palestra, tagliata e in alcuni punti letteralmente sradicata dai pali di sostegno. Ma non è tutto, perché successivamente le stesse persone hanno anche tentato di forzare la porta esterna della palestrina della scuola di via Oberdan. Un assalto andato a vuoto, per certi versi, perché dopo qualche insistenza hanno dovuto rinunciare.

Il sindaco sporge denuncia

Due episodi, avvenuti alla fine di novembre, che ancora una volta accendono la luce su un tema che a Bernareggio è (purtroppo) più attuale che mai. Il sindaco Gianluca Piazza, nelle scorse settimane, aveva provato la strada del dialogo lanciando un appello nei confronti dei più giovani, chiamati alla responsabilità e al rispetto delle strutture pubbliche da poco riqualificate. Speranza vana: