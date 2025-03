Andrea Boga diventa magistrato: dovrà lasciare l'assessorato

Andrea Boga è diventato magistrato e a breve dovrà lasciare l’assessorato. Il giovane politico di Meda, 32 anni a maggio, in forza alla lista civica Santambrogio sindaco, ha infatti superato sia l’esame scritto che l’orale e venerdì 7 marzo ha raggiunto il suo obiettivo: diventare un magistrato.

L'assessore Andrea Boga è diventato magistrato

Un sogno che l’assessore a Urbanistica e attuazione piano AT1, Verde pubblico e privato, Personale, Bilancio partecipato, Regolamenti e semplificazione amministrativa, coltivava da tempo: dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza e un master ha infatti seguito dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario, per poi frequentare degli stage formativi e darsi alla pratica forense, con tirocini formativi. I suoi sacrifici e il suo impegno sono stati ripagati. Prossimamente dovrà scegliere in quale sezione, civile o penale, intende esercitare, e a quale sede essere assegnato.

Una professione incompatibile con il ruolo di assessore

Una professione che però è incompatibile con il ruolo di assessore, dato che la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) è uno dei principi fondamentali del nostro sistema democratico. Pertanto prossimamente dovrà presentare le dimissioni, forse anche prima dell’estate. E intanto scatta il toto assessore: chi prenderà il suo posto?