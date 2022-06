Luca Santambrogio ha scelto la nuova Giunta

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, a pochi giorni dall'inizio del suo secondo mandato, ha scelto la nuova Giunta.

Scelta la Giunta, assegnate le deleghe

Questa mattina, venerdì 17 giugno 2022, nella sede del Palazzo Municipale, il sindaco di Meda Luca Santambrogio ha assegnato le deleghe della nuova Giunta nata dal risultato elettorale di domenica 12 giugno. Confermati tutti gli assessori uscenti, con l'aggiunta di Andrea Boga (ex capogruppo di Forza Italia e capolista della neonata civica Santambrogio sindaco che con il 25, 47 per cento è risultata la più votata in assoluto). Il vicesindaco, come anticipato dal sindaco, è sempre Alessia Villa (in forza a Fratelli d'Italia, è risultata la più votata in assoluto con 241 preferenze).

Ecco gli assessori

Ecco l’elenco degli assessori e degli incarichi conferiti.

Alessia Villa: Vicesindaco, Servizi alla persona, Istruzione e Formazione professionale, Politiche giovanili e Politiche femminili.

Andrea Boga: Urbanistica, Rigenerazione urbana, Attuazione piano AT1, Bilancio partecipato, Personale.

Andrea Bonacina: Lavori pubblici, Edilizia privata, Ecologia e Ambiente, Parchi e Verde pubblico.

Fabio Mariani: Cultura ed Eventi, Medateca, Politiche produttive e del commercio, Polizia Locale, Sicurezza, Attuazione del programma.

Stefania Tagliabue: Riqualificazione del centro storico e dei quartieri, Sport, Fondi Next generation EU, Protezione civile.

"Al lavoro per migliorare quanto fatto in questi anni"

Restano in capo al sindaco: Grandi opere e Opere strategiche, Bilancio e partecipate, Fund raising, Viabilità, Mobilità e tutte quelle non attribuite. “Forte del risultato ottenuto alle consultazioni di pochi giorni fa, la nuova Giunta inizia oggi la sua attività per proseguire e migliorare ulteriormente il lavoro che gli elettori hanno dimostrato di apprezzare - evidenzia il sindaco Luca Santambrogio - La squadra è stata confermata con l’innesto di una forza giovane e una ridefinizione delle deleghe che ben rappresentano gli obiettivi che ci poniamo per i prossimi cinque anni. Agli assessori vanno i migliori auguri di buon lavoro e ai cittadini il ringraziamento per la fiducia che ci è stata accordata”.

Giovedì 29 giugno il Consiglio di insediamento

Luca Santambrogio è al suo secondo mandato essendo stato confermato sindaco di Meda con il 68,5 per cento dei voti ottenuti al primo turno. Nella seduta del Consiglio comunale del prossimo 29 giugno avverrà il giuramento del sindaco e si procederà con la nomina dei nuovi consiglieri comunali.