Andrea Mandelli ce l'ha fatta, è alle fasi finali di X-Factor

Grande gioia per Andrea Mandelli: è alle fasi finali di X-Factor. Il bassista concorezzese, "prestato" al gruppo milanese dei "Tropea", ha conquistato definitivamente il cuore di Ambra Angiolini. Il giudice del talent show di Sky ha deciso di puntare sulla band nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 20 ottobre 2022. Un successo che ha replicato quello di settimana scorsa, quando il gruppo aveva ottenuto l'accesso alle "Last Call".

Uno show che ha conquistato tutti

Uno show che ha conquistato tutto il pubblico presente alla "X-Factor Arena", ma anche, cosa che più conta, le orecchie e il cuore di Ambra Angiolini. Il giudice del talent show ha infatti deciso di assegnare un posto della sua squadra ai "Tropea", band milanese in cui suona il bassista Andrea Mandelli. Il musicista concorezzese è salito in corsa sul treno del gruppo, dopo che il bassista "originale" è stato costretto a fermarsi ai box dopo la prima esibizione. Nel corso della puntata andata in onda iera sera i "Tropea" hanno presentato una splendida cover di "Let me entertain you" di Robbie Williams: una versione che ha letteralmente mandato in delirio il pubblico, trascinato dalla grande energia del gruppo.

"Gli incontri più strani della mia vita sono quelli che mi hanno aperto le porte giuste - ha commentato Ambra - So che avete conquistato il pubblico, ma io non voglio tirarla troppo per le lunghe...".

Una premessa che sembrava aver condannato all'eliminazione i "Tropea", ma che invece si è rivelato uno scherzo del giudice. Ambra, infatti, si è complimentata con il gruppo, assegnando loro un biglietto per la fase finale e facendo scattare una vera e propria standing ovation. "Questi mi fanno paura..." ha commentato Fedez, giudice in gara proprio contro Ambra.

Mandelli ancora sul palco?

Celebrato l'accesso alla fase finale, resta da capire se Andrea Mandelli sarà sul palco con i "Tropea" anche ai live. E' possibile, infatti, che il musicista debba lasciare spazio al bassista "originale" del gruppo, fermo ai box per problemi personali. La risposta arriverà nella prossima puntata del talent show di Sky, in onda giovedì prossimo. In ogni caso per Mandelli resta la grande soddisfazione di aver suonato davanti a migliaia di persone e sul palco di uno dei programmi televisivi più amati d'Italia (ma non solo).