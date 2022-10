Concorezzo si prende la scena sul palco di X-Factor

C'è anche po' di Concorezzo sul palco di X-Factor. Nella puntata di ieri sera, giovedì 13 ottobre 2022, il bassista Andrea Mandelli ha suonato con i "Tropea" e ha conquistato l'accesso alle "Last Call" nella squadra di Ambra Angiolini.

Sostituzione dell'ultim'ora

E' stata una sostituzione dell'ultim'ora quella che ha visto protagonista il concorezzese Andrea Mandelli. Il giovane musicista, infatti, ha preso il posto del bassista dei "Tropea", impossibilitato a salire sul palco di X-Factor per motivi personali. Nella puntata di ieri del celebre show televisivo è quindi toccato a Mandelli fare parte del gruppo milanese che aveva conquistato tutti giudici già nel corso della prima parte del programma. Inseriti nella squadra di Ambra Angiolini, i "Tropea" hanno conquistato il cuore (e le orecchie) della giudice con una versione molto originale di "Insieme a te sto bene" di Lucio Battisti.

"Chi affronta una canzone di Lucio Battisti sa a cosa va incontro - ha commentato Ambra al termine dell'esibizione - Voi siete riusciti a rendere questa canzone vostra, eseguendola in pieno stile "Tropea". Mi sa che staremo molto bene insieme...".

Un gioco di parole con il titolo della canzone che ha stemperato la tensione in studio e consegnato ai "Tropea" un biglietto per le "Last Call": a fare posto a Mandelli e compagni sono stati i "Gemini Blue".

"Una grande emozione"

Una serata da ricordare per Andrea Mandelli, finito sul palco di X-Factor un po' per caso. A raccontarlo è lo stesso bassista, già protagonista in passato di importanti progetti musicali. Su tutti, quelli realizzati con la band "Ulula&La Foresta".

"Ho studiato alla scuola di musica Cpm di Milano, dove ho conosciuto l'attuale batterista dei Tropea - racconta Andrea - Loro sono un gruppo nato ormai diversi anni fa e molto attivo. Hanno alle spalle diverse esperienze e al primo live di X-Factor hanno conquistato tutti i giudici. Nelle scorse settimane il loro bassista ha avuto un problema e hanno pensato a me come sostituto. Ovviamente ho subito accettato, mettendomi a disposizione. E' stato bello partecipare a un progetto così importante: avevano già scelto il brano da eseguire, ma credo comunque di essere riuscito a portare sul palco la mia personalità e a offrire un contributo importante".

La performance, come detto, ha colpito nel profondo Ambra Angiolini, che ha deciso di portare i "Tropea" alla prossima fase del programma, l'ultima prima dei live, i "Last Call".

"E' stata un'esperienza bellissima, suonare davanti a così tante persone trasmette enorme energia - conclude Mandelli - Il PalaLido era pienissimo e tutti hanno apprezzato la nostra versione di "Insieme a te sto bene". Anche conoscere i giudici è stato emozionante: per loro non è facile fare determinate scelte, ma noi non possiamo che essere contenti di accedere al passaggio successivo. Per ovvi motivi non posso rivelare come sono andate le "Last Call", posso solo dire che con i "Tropea" suonerò ancora io... Sono davvero molto soddisfatto, non dimenticherò mai questa esperienza".

"I complimenti del sindaco"

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, ad Andrea Mandelli, figlio del noto fotografo concorezzese Antonio, sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

"Bravo Andrea Mandelli - ha scritto su Facebook il primo cittadino - Una versione straordinaria di Battisti insieme ai "Tropea" che vale la sedia di X-Factor. Ora in bocca al lupo per questa straordinaria avventura".

Un'avventura che replica quella che lo scorso anno ha visto protagonista un altro giovane di Concorezzo, Luca Costantino in arte Luce. Il cantante, inserito nella squadra di Mika, è stato eliminato proprio a un passo dall'inizio del programma televisivo.