"Anni Verdi" in festa per una centenaria

Biassono

Torta e regali per Bianca Augusta Vigilati dagli operatori del piano terra della casa di riposo.

Festa grande alla casa di riposo "Anni Verdi" per i 100 anni di Bianca Augusta Vigilati.

Festa agli "Anni Verdi"

L’importante traguardo è stato festeggiato con gli operatori del piano terra della Rsa di via Lega Lombarda a Biassono. La centenaria Bianca Augusta è ospite da qualche anno presso la casa di riposo: "Fortunatamente abbiamo potuto riaprire e siamo riusciti a festeggiarla nel salone insieme agli altri ospiti - spiega la coordinatrice della Rsa, Caterina - Le abbiamo preso una torta e lei è stata molto contenta della festa. Quando gli altri ospiti l’hanno applaudita si è anche commossa".

Una centenaria alla casa di riposo

Bianca Augusta ha una grande passione per il ballo: "Quando a Natale abbiamo organizzato un balletto noi operatori, lei è stata quella più entusiasta di tutti - riferisce ancora Caterina - Qualche giorno prima del suo compleanno le abbiamo detto che a breve avrebbe compiuto cento anno e lei in questi giorni si affacciava alla finestra, chiamava la figlia per dirle: “Tra poco compio cento anni!”. Ci ha chiesto un regalo e noi sapendo che le piacciono molto i vestiti, le abbiamo regalato dei maglioncini con strass che lei ha gradito moltissimo".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da ieri, martedì 15 febbraio 2022.