Sull'autostrada A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure della stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.

Annullate le chiusure notturne della stazione di Agrate sulla A4

Le chiusure erano previste per stasera, lunedì 31 luglio, ma anche per le giornate di martedì 1 agosto e mercoledì 2 agosto. L'orario di chiusura era fissato nella fascia 21.00 - 5.00. Autostrade per l'Italia ha invece comunicato oggi che la stazione sarà aperta regolarmente.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sul sito autostrade.it , attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

(foto di repertorio)