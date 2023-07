Annullato il party in piscina a Limbiate per donne musulmane. Lo staff dell'acquapark è categorico: "Nessun evento" ma gli organizzatori assicurano: "Si farà", la Lega canta vittoria

Lo staff dell'acquapark: "Nessun evento"

Continua a tener banco la polemica del party in piscina per sole donne, rivolto in particolare alle donne musulmane programmato in un acquapark di Limbiate. Dopo le polemiche scatenate dalla Lega, lo staff del parco acquatico Il Gabbiano chiarisce in una nota che l'evento è annullato:

Date le polemiche mediatiche nate in questi giorni siamo a chiarire i fatti comunicando che non è in programma nessun evento per il giorno sabato 8 luglio 2023 e per dissociarci dalle voci riguardanti il "sequestro" del telefoni e lo spegnimento delle videocamere di sorveglianza assolutamente fuori dalle nostre intenzioni. L'idea era nata dal semplice fatto di affittare la nostra location (che è aperta a tutti) ad un privato, che può essere chiunque, italiano, straniero o di qualsiasi etnia e religione, che avrebbe poi invitato ospiti a sua scelta, in questo caso donne della medesima religione per trascorrere una giornata esclusiva, ci teniamo a precisare che tramite la loro pubblicità sono stati travisati alcuni degli accordi verbali presi, non immaginavamo assolutamente tutte queste restrizioni che non sono in accordo con i nostri ideali, siamo persone che in primis tengono alla tutela e all'emancipazione delle donne, avessimo saputo prima alcuni dettagli avremmo rifiutato subito la proposta in questione

Ma gli organizzatori dell'evento Bahja Pool Party, tramite il profilo social dedicato assicurano: "Si farà". Iniziativa che a questo punto dovrà cambiare location ma al momento non è ancora stata resa nota. In altri post la replica alle critiche della Lega:

Ringraziamo di cuore gli onorevoli leghisti per aver contribuito alla inaspettata impennata dei nostri partecipanti! Grazie a voi siamo vicini al sold out!

L'invito alle donne della Lega

Gli organizzatori lanciano anche una provocazione:

Complimenti per il grande spreco di risorse e per aver distolto l’opinione pubblica dai veri problemi del paese, per concentrarla su qualche decina di donne che andranno a nuotare. Per questo vostro grande impegno pubblicitario a nostro favore, siamo lieti di regalare un ingresso omaggio alle vostre esponenti femminili! Contattateci in privato! I posti sono limitati!

La Lega canta vittoria

La notizia dell'annullamento della festa ha fatto cantare vittoria al leader della Lega e ministro Matteo Salvini che sul suo profilo social afferma: "Vittoria! Della Lega, di chi ha appoggiato la nostra battaglia di civiltà e del buonsenso"

Anche il capogruppo in Consiglio regionale Alessandro Corbetta, che aveva attaccato duramente l'iniziativa, ora esulta: