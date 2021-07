Annullato l'appuntamento con il maxischermo per gli Europei

A Seregno annullato l'appuntamento con il maxischermo per la finale degli Europei. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa dal Comune.

Annullato l'appuntamento con il maxischermo

E’ annullato l’appuntamento con il maxischermo, previsto domani sera, domenica 11 luglio, al Parco della Porada, per la finale del Campionato europeo di calcio. "La decisione è giunta al termine di tre giorni di intenso confronto tra tecnici, operatori, forze dell’ordine, in costante contatto con le autorità sovraordinate" si legge ancora nella nota ufficiale del Municipio.

A tutela della sicurezza dei presenti

Il cambio di programma è stato fatto perché il progressivo e crescente interesse per l’evento, per via anche del venir meno di alternative in altri Comuni, come a Monza, ad esempio, lasciava presagire un afflusso molto corposo di persone al Parco della Porada, con la conseguente difficoltà di garantire l’effettiva sicurezza dei presenti, anche tenuto conto delle disposizioni sul distanziamento sociale dettate dalla normativa Covid.