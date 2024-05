Continua la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati per scongiurare i 61 licenziamenti alla Flowserve di Mezzago. Cigl e Cisl hanno annunciato in queste ore un nuovo presidio davanti ai cancelli dell'azienda. Si terrà giovedì 30 maggio.

Annunciato un nuovo presidio contro i licenziamenti alla Flowserve di Mezzago

"Le lavoratrici ed i lavoratori ogni giorno scioperano contro la decisione della multinazionale di delocalizzare la produzione di parte degli attuatori e dell'intera attività produttiva delle valvole in India ed in altri paesi, senza dare rassicurazione sulla permanenza della multinazionale a Mezzago - fanno sapere le due sigle sindacali in una nota in cui segnalano che la procedura di licenziamento collettivo per 61 licenziamenti si 179 occupati, aperta il 5 aprile, terminerà il 19 giugno. Dopo questa data, spiegano i sindacati, l'azienda potrà procedere con i licenziamenti.

"L'azienda procede sulla sua strada nonostante gli appelli"

"Nonostante gli appelli e le disponibilità di interlocuzione date dalle istituzioni e dalla IV Commissione di Regione Lombardia e dalle forze politiche, l'azienda procede sulla sua strada - proseguono le sigle sindacali. Le multinazionali, compresa FLOWSERVE, parlano di responsabilità sociale di impresa, di dialogo con i lavoratori e con le loro rappresentanze sindacali, del lavoratore “al centro” e poi licenziano buttando in mezzo ad una strada decine di lavoratori e le loro famiglie!

E tutto questo mentre il CEO di FLOWSERVE CORPORATION invia messaggi a tutti i dipendenti, compresi coloro che vogliono licenziare, vantando un andamento ottimo delle attività e dei risultati finanziari nel primo trimestre 2024 e prevedendo una chiusura del 2024 in crescita di due cifre rispetto all'anno precedente". "Come organizzazioni sindacali e come lavoratori continuiamo a sostenere che una soluzione negoziale si DEBBA e si POSSA trovare - concludono i sindacati. Facciamo appello alle forze politiche ed alle istituzioni affinché continuino a supportarci nel trovare una soluzione alla grave vertenza aperta ancora una volta da una multinazionale nel nostro Paese".

Come detto i sindacati hanno annunciato un nuovo presidio fuori dall'azienda a Mezzago, fissato per giovedì 30 maggio, dalle 14 alle 16.

"Le organizzazioni sindacali, le RSU ed i lavoratori sono determinati e non si fermeranno!" - concludono.

