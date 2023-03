Anpi Limbiate, impegno per creare una rete democratica locale e obiettivo 100 iscritti. Grande partecipazione all'assemblea annuale: appello all'Amministrazione per ripristinare il corteo del 25 Aprile

Assemblea annuale Anpi

Domenica 5 marzo l'annuale assemblea dell'Anpi Limbiate ha registrato una partecipazione da pienone. La Stanza della Memoria di Villa Mella, a 10 minuti dall'inizio si è dimostrata insufficiente a contenere tutti i partecipanti, tanto che la relazione introduttiva del presidente Rosario Traina è stata interrotta e ci si è trasferiti nell'attiguo atrio. Segno della vitalità e del rinnovato radicamento dell'Anpi nel contesto cittadino.

L'obiettivo è raggiungere i 100 iscritti

L'Assemblea si è aperta con il commosso ricordo di Maria Invernizzi, tra le fondatrici del coro "CoRosso", scomparsa lo scorso anno.

Il responsabile del tesseramento Enrico Rossetti, nella sua relazione, ha presentato numeri davvero interessanti: gli iscritti ad oggi sono 80 e c'è una ulteriore richiesta di iscrizioni tale che diventa a portata di mano l'obiettivo di 100 adesioni entro il 2023.

I conflitti nel mondo e l'auspicio della Pace

Il presidente, nella sua relazione introduttiva, si è molto soffermato sui temi della Pace e dei conflitti che, oltre all'Ucraina, stanno interessando molte parti del mondo dallo Yemen alla Siria al mai risolto conflitto israelo-palestinese fino all'Afghanistan prima messo a ferro e fuoco e poi abbandonato all'oscurantismo talebano. L'auspicio deve essere che quei pochi tentativi di proposte di mediazione e di apertura di negoziati messi sul tavolo da Cina, Brasile e India possano costituire una base di partenza per scongiurare che la situazione precipiti verso uno scontro nucleare.

L'appello a ripristinare il corteo del 25 Aprile

Traina, infine, si è soffermato sulle iniziative fatte fra lo scorso anno e l'inizio del 2023 con l'auspicio che si possa riprendere la collaborazione con l'Amministrazione comunale che, negli scorsi decenni, ha dato impulso nell'organizzazione di numerosi eventi. Quindi ha voluto ricordare:

"Per l'Anpi, scendere in piazza e attraversare le strade cittadine il 25 Aprile è un momento non negoziabile", quindi l'auspicio che l'Amministrazione "riveda la decisione di non effettuare il tradizionale corteo tanto più che il triennio 2023/2025 è l'Ottantesimo del triennio 1943/1945 che segnò l'inizio e la vittoria della guerra di Liberazione".

L'impegno per creare una rete democratica locale

Il vicepresidente Andrea Pellegata ha illustrato l'ambizioso progetto che, come Anpi, si sta portando avanti cioè favorire l'unità e il coordinamento di una rete democratica locale per promuovere luoghi di incontro e di azione sociale e culturale di tutto l'associazionismo limbiatese. Per ultimo si è soffermato sulla figura dell'ambasciatore Luca Attanasio rimarcandone l'azione nel segno della Pace, della solidarietà e della vicinanza alle popolazioni più povere e oppresse.

Le forze politiche presenti

Il saluto degli ospiti ha visto coinvolti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, del Pd e della Lista civica Limbiate solidale che hanno unanimemente riconosciuto l'importante ruolo che l'Anpi svolge in città augurando, altresì, un maggiore impulso nel promuovere la funzione educativa dentro le scuole di ogni ordine e grado per mantenere viva la Memoria e la difesa dell'ordinamento costituzionale.

Maconi in rappresentanza dell'Anpi provinciale

Loris Maconi, in rappresentanza della Presidenza Provinciale si è soffermato sui più immediati impegni dell'Anpi: per la pace, per una Memoria attiva, per la difesa della Costituzione, contro il presidenzialismo e il regionalismo differenziato, la necessità di accrescere le iniziative di formazione e sensibilizzazione nella scuola nel segno della Costituzione nata dalla Resistenza. Piena sintonia, ha manifestato con il più recente impegno dell'Anpi cittadina nel suo sforzo di mettere in rete l'associazionismo limbiatese.

Un sobrio aperitivo ha fatto da cornice alla discussione che si è protratta in capannelli ben oltre la conclusione dell'incontro.