Anpi replica al sindaco: "Nessun attacco sterile né politico"

"Anpi Biassono non ha né cavalcato la questione, né formulato attacchi sterili e politici". La sezione locale dell’Anpi replica alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino di Biassono, Luciano Casiraghi, sul caso Piacentini, l'agente di Polizia locale assolto la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano.

L'Anpi risponde al sindaco

"Al sindaco piace citare l’Anpi a sproposito e la recente sentenza di assoluzione dell’ex comandante di Polizia locale, Giorgio Piacentini, gliene ha fornito ulteriore occasione - scrive Anpi Biassono in un comunicato - I fatti dovrebbero essere noti a tutti: in data 6 gennaio 2017 il comandante si esibisce in divisa da Ss accompagnando la posa con “biechi” (l’aggettivo non è nostro) commenti: “ Basterebbe una Compagnia di questi per sistemare alcune cose”, e poi : “Adesso la propongo al sindaco”. La sezione Anpi di Biassono ha condannato immediatamente tale comportamento chiedendo al sindaco di assumere tempestivi provvedimenti sanzionatori. A dieci giorni dal fatto, il sindaco, con proprio decreto, revoca con decorrenza immediata il capo settore".

Il provvedimento

Queste le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento del 16 gennaio 2017: “...evidenziato che tale comportamento, anche se effettuato in momenti privati, al di fuori dell’orario di lavoro e al di fuori degli immobili di proprietà comunale, ha generato in moltissime persone e anche al sindaco borgomastro sentimenti di sdegno comunicati anche con corrispondenza riservata depositata agli atti d’ufficio, e ha causato un clima di generale pubblica mancanza di fiducia nei suoi confronti, per la funzione che riveste, dove la fiducia, soprattutto quando la persona espleta le funzioni di responsabile del settore di Polizia locale di Biassono, è considerata funzionale alla qualità del servizio pubblico ovvero funzionale per chi deve far rispettare le regole, le leggi e garantire la sicurezza…”. Motivazioni e argomentazioni che ci siamo sentiti, fin da subito, di condividere".

Anpi replica: "Nessun attacco sterile né politico"

"Respingiamo invece al mittente le odierne illazioni del sindaco. Anpi Biassono non ha né “cavalcato” la questione né formulato attacchi “sterili e politici” - ci tengono a sottolineare i rappresentanti della sezione locale - Anpi Biassono ha solo mantenuto una posizione non ondivaga circa l’inopportunità di continuare a rivestire la carica di responsabile del servizio di Polizia locale. E l’incompatibilità a presenziare alle commemorazioni di Valaperta e del 25 Aprile non poteva che esserne la logica e coerente conseguenza. Altra questione e altra competenza, è quella di valutare la sussistenza, o meno, di ipotesi di reato. Come cittadini possiamo solo ed esclusivamente attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Milano, astenendoci da valutazioni approssimative e, queste sì, strumentali".

12esimo Viaggio della Memoria

La sezione locale dell'Anpi sta raccogliendo le adesioni per partecipare al 12esimo Viaggio della Memoria, che si svolgerà il 13 e 14 maggio con destinazione Torino. La giornata di sabato sarà dedicata alla visita del Museo diffuso della Resistenza e percorso Segni di Memoria. Domenica tappa al Museo del carcere "Le Nuove". Le iscrizioni si ricevono il sabato pomeriggio presso la sede di via Mazzini 37, dalle 15.30 alle 17.30, fino al 4 marzo. Per informazioni contattare Antonella al 333.8035410.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 febbraio 2023.