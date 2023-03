Aperitivo solidale per aiutare i terremotati in Turchia

"Ti diverti e fai del bene". L'enoteca bar Bersò di Triuggio, insieme a Renzo Damiano (il Renzino), organizza una serata solidale per raccogliere fondi per il terremoto in Turchia.

Raccolta fondi per il terremoto in Turchia

Alle 03.39 del 6 febbraio, un terribile terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito la Turchia e la Siria, causando distruzione, devastazione e innumerevoli crolli delle abitazioni nelle zone residenziali. Un ulteriore colpo per la popolazione siriana già allo stremo dopo 12 anni di incessante guerra e nel pieno di un inverno freddissimo. "Abbiamo visto gente sepolta per giorni, abbiamo visto bambini estratti vivi dalle macerie ma rimasti senza nessuno al mondo, abbiamo visto la paura e il terrore e abbiamo deciso di fare un piccolo gesto. Oggi (sabato 18 marzo 2023) vieni all'aperitivo al bar Bersò, parte di ogni consumazione andrà in donazione all'associazione "Save the children". E' un piccolo gesto lo sappiamo ma tanti piccoli gesti assieme cambiano il mondo" il messaggio degli organizzatori.

L'invito del vicesindaco

"L’idea è stata del nostro concittadino Renzo Damiano ma è proprio bello che la sensibilità di gente comune unita alla disponibilità e generosità di realtà commerciali del territorio ricordino a tutti con piccoli gesti di solidarietà, il dramma che stanno vivendo le popolazioni colpite da questo tremendo terremoto che sembra purtroppo già dimenticato e scomparso dall’informazione nazionale" il commento del vicesindaco e assessore agli Eventi e Tempo libero, Michele Casiraghi.