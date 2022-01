Aperto da oggi lo sportello informativo dedicato alla comunità LGBTIQAPK+

A Desio

Il punto informativo è stato proposto dall’Associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps e sarà aperto, previo appuntamento, tutti i martedì.

Il Comune di Desio ospita da oggi, martedì 11 gennaio, un nuovo spazio informativo e di supporto alla cittadinanza. Si tratta dello sportello informativo proposto dall’Associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps e dedicato alla comunità LGBTIQAPK+ e a tutti i cittadini per l'approfondimento sui diritti di cittadinanza e sociali, pari opportunità, non - discriminazione e orientamento sui servizi dedicati.

Apre a Desio lo sportello LGBTIQAPK+

Sarà aperto il martedì presso il Municipio (entrata Piano Terra – ingresso A) dalle 15.30 alle 17.30 su appuntamento, telefonando allo 0362392372 oppure inviando un’e-mail a boabrianza@gmail.com. La convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2022.

Lo sportello in apertura a Desio, sottolinea l'Amministrazione comunale, vuole garantire uno spazio di ascolto non giudicante, di accoglienza e sostegno per queste persone che affrontano momenti critici della propria esistenza, oltre che utile a fornire supporto legale per i casi di discriminazione nei luoghi di lavoro. Per maggiori informazioni è possibile anche visitare il sito web https://www.boabrianza.it/



Chi è Brianza Oltre l'Arcobaleno

L’Associazione nasce nel 2019 con l'intento di creare uno spazio di accoglienza per le persone LGBTIQAP+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, Pansexual/Polyamorous and Kink ) e con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento a coloro che cercano un aiuto concreto. L'Associazione pone al centro delle proprie attività la conoscenza, il sostegno e le problematiche delle persone LGBTIQAP+.