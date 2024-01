Aperto il tesseramento 2024 del Centro San Gerolamo di Vimercate

Con il nuovo anno il Centro Sociale San Gerolamo di Vimercate è pronto a riprendere le sue consuete attività e come prima iniziativa riapre le iscrizioni al centro.

Il Centro San Gerolamo di Vimercate apre le iscrizioni per il 2024

Si conferma l’obiettivo del centro, riaperto a novembre 2022 dall’Amministrazione guidata da Francesco Cereda, che mira a favorire l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione degli anziani con il coinvolgimento e il supporto dei volontari che aiutano il Comitato nell’organizzazione delle attività; tra queste le proposte per i soggiorni vacanze nei estivi, la rassegna musicale "A teatro Insieme" nei pomeriggi del Teatro Dal Verme di Milano ed ancora le cure termali presso il centro termale di Trescore Balneario, i pomeriggi di ballo e musica popolare la tombolata in famiglia e molte altre.

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 in via San Gerolamo 9. Iscrivendosi sarà possibile frequentare il centro e partecipare alle attività. La quota di iscrizione, compresa di assicurazione, è di 10 euro e non ci sono limiti di età per l’iscrizione.

"Uno spazio fondamentale per l'aggregazione"