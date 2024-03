Apre il primo distaccamento di Polizia locale a Giussano: martedì 9 aprile l'inaugurazione

Nuovo presidio di Polizia locale in centro a Giussano dalla prossima settimana. Martedì 9 aprile, alle 17, si terrà l’inaugurazione.

Più sicurezza in centro

Più sicurezza e controllo in centro, grazie all'apertura del primo distaccamento di Polizia locale. Da martedì 9 aprile sarà aperto a Giussano, in piazza Roma, un presidio - che in questa prima fase - farà servizio solo per poche ore, ma che poi entrerà più a regime in concomitanza di eventi ed attività organizzate in centro città.

Ultimi lavori prima dell'inaugurazione

In piazza Roma l’insegna già si vede ma i lavori sono ancora in corso per ultimare il locale che sarà a servizio di cittadini e commercianti e che si integrerà con la regolare apertura al pubblico del Comando di Piazzale Aldo Moro. L’Amministrazione ha sottoscritto un contratto d’affitto per un immobile di circa 35 metri quadrati che, proprio in questi giorni, è oggetto di interventi funzionali ad accogliere gli agenti.

Vigilanza e prevenzione in sinergia con le altre forze dell'ordine

Lo spazio sarà identificato come presidio di sicurezza e si integrerà con l’attività quotidianamente svolta dagli agenti; permetterà di mettere in campo azioni di vigilanza e prevenzione, in sinergia con le altre Forze dell’ordine presenti sul territorio.