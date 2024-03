Amministrative a Giussano, Stagno «lascia» i 5Stelle e prepara la sua lista civica

Nuovo percorso politico dopo dieci anni per il grillino Luigi Stagno di Giussano, che per le prossime elezioni amministrative abbandona il simbolo del Movimento 5 Stelle e sceglie la lista civica.

"Progetto per Giussano"

«Progetto per Giussano»: è questo il nuovo punto di partenza in vista delle comunali in programma a giugno per il consigliere del Movimento 5 Stelle, Luigi Stagno. Dopo due lustri in Consiglio, sempre all’opposizione, il «grillino» cambia strada e annuncia un nuovo percorso politico per le prossime consultazioni.

Il desiderio di cambiare pensando ad un nuovo progetto politico Stagno l’aveva anche un po’ anticipato a fine anno; interpellato dopo la candidatura di Marco Citterio non aveva escluso l’idea di staccarsi dal partito e di volere lavorare in modo indipendente, con uno sguardo verso le civiche. E, a quanto pare, ora l’ha reso ufficiale.

L'annuncio pubblico

«A conclusione del mandato amministrativo in considerazione del percorso di crescita effettuato in questi anni, abbiamo deciso di portare avanti la nostra attività politica con l’intento di continuare questo percorso. Un percorso che attualmente, in fase di definizione, si concretizzerà già nei prossimi giorni», scrive Stagno sull’informatore comunale.

L'impegno a costruire una civica seria e attenta

Il consigliere anticipa però qualcosa del «Progetto per Giussano» rivolgendosi a tutti quei cittadini che hanno a cuore la città e vogliono dedicare un po’ del loro tempo a migliorarla.

«Dopo aver operato per 10 anni con dedizione e attenzione, dando il nostro fattivo contributo in due legislature, conosciamo a fondo la macchina amministrativa e abbiamo avuto modo di comprendere le scelte che hanno guidato i due schieramenti politici che si sono alternati alla guida della città dal 2014 ad oggi. Sviluppare un Progetto per Giussano rappresenta una scelta consapevole e ponderata con un impegno a costruire un percorso che sia serio e attento alle effettive esigenza della città».

Ma chi sosterrà Stagno?

Resta ora da capire da quale parte si schiererà l'ex grillino Stagno.