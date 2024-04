Apre un "chiringuito" al bar del laghetto, inaugurazione il 9 aprile

Nuovo spazio estivo al bar del laghetto di Giussano, martedì 9 aprile aprirà un "chiringuito", una struttura in legno da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che si affiancherà al locale di proprietà del Comune già presente.

Inaugurazione martedì 9 aprile

Non sarà certo come stare davanti al mare a bere cocktail e ascoltare musica, ma l’apertura imminente di un nuovissimo chiringuito nel parco adiacente al laghetto, potrà certamente regalare tanti momenti di relax a giovani e famiglie per tutta l’estate. Martedì 9 aprile, alle 18 sarà inaugurato il nuovo spazio adiacente al bar Ficus di proprietà del Comune, in gestione dal 2022.

La struttura era prevista già nel bando

La struttura è un’estensione, per il periodo estivo del servizio di somministrazione, già previsto nel bando comunale per l’assegnazione decennale della concessione del locale, e sarà quindi a costo zero per l’Amministrazione. L’operatore economico ha infatti provveduto, a proprie spese, a realizzare tutti i lavori.

Sdraio, ombrelloni e giochi

Ci saranno quindi sdraio, ombrelloni, il ping pong che completerà l’area già attrezzata con giochi per bambini, l’area Kalistenics e i numerosi percorsi per le bellissime camminate nel verde. Bambini, giovani e famiglie troveranno anche gelati, caffetteria e snack ideali per i momenti di relax al chiringuito.

La soddisfazione degli assessori

Una bella novità che va a completare tutto il «pacchetto» di servizi che ormai da qualche mese caratterizzano l’area, tra le più attrattive della città, per i cittadini e chi viene da fuori.