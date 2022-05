Il nuovo bar al laghetto è pronto: lunedì 9 maggio l'inaugurazione

Giussano

Dopo un anno di lavori l'intera area è stata riqualificata

Si è conclusa la prima fase del restyling dell'area laghetto, avviata dall'Amministrazione e ora ci si prepara all'inaugurazione ufficiale del nuovo punto ristoro, il 9 maggio.

Taglio del nastro

Già da qualche giorno il nuovo bar al laghetto ha aperto le porte ai clienti, ma il momento ufficiale dell'avvio della nuova gestione, assegnata dal Comune ormai diversi mesi fa, sarà lunedì 9 maggio. La nuova struttura sarà aperta al pubblico dal mattino alla sera, per tutto l'anno diventando un punto di riferimento turistico per i fruitori dell’area naturalistica. Da ormai un anno si attendeva di vedere il nuovo volto dell'area, da quando cioè sono iniziati i lavori di riqualificazione. Al taglio del nastro ci sarà il sindaco Marco Citterio, l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa e le istituzioni coinvolte nel progetto di riqualificazione del contesto naturalistico.

Il sindaco e l'assessore

“La riapertura al pubblico del nuovo Bar Laghetto, in una veste completamente riqualificata che

consentirà di usufruire del servizio anche nei mesi invernali, rappresenta un fondamentale tassello

di ammodernamento dell’intera area ed un punto di riferimento per chi è interessato alle attività ludiche e sportive che vi si svolgono oltre che ristorativo – ha sottolineato il sindaco di Giussano – L’intero progetto è stato condiviso con la Soprintendenza e il Parco Valle del Lambro, operando nel rispetto dei vincoli paesaggistici previsti per un’area verde di straordinaria bellezza quale è il nostro Laghetto. Per questo motivo ringrazio l’ufficio Opere pubbliche che ha sviluppato il progetto e i tecnici del Parco Regionale della Valle del Lambro per l’entusiasmo con cui hanno recepito l’intervento proposto”.

C'è molta soddisfazione anche da parte dell'assessore Crippa: “Il nuovo punto di ristoro, in grado di coprire un servizio che va dalla colazione alla cena, è un’opera pubblica che ridisegna lo scenario estetico e funzionale dell’intera Area Laghetto. Questo servizio andrà ad integrarsi con le aree gioco e calisthenics già presenti nell’area, così da offrire una trasversalità di proposte adatte a tutte le età e fruibili in ogni periodo dell’anno” ha commentato Crippa,

Nell’ottica di essere un punto di riferimento per l’utenza e le famiglie, il servizio sarà aperto dal mattino alla sera in tutti i mesi dell’anno favorendo così l’incontro e la socializzazione oltre a essere un presidio per l’area.