Le parrocchie della Comunità Pastorale di Arcore assieme a Comune e alle Associazioni promuovono un'iniziativa a sostegno dei terremotati e in particolare per il Saint Louis Hospital di Aleppo, in Siria.

Arcore a sostegno dei terremotati in Siria

Nel cammino verso la Pasqua tutti i cittadini arcoresi sono invitati a partecipare a questa importante raccolta fondi che verrà fatta in diverse occasioni. In particolare da sabato 25 marzo a domenica 2 aprile verrà effettuata la distribuzione delle buste in occasione delle Sante Messe.

Mercoledì 15 marzo inoltre, nell’area del mercato, sarà presente un banchetto informativo con il Comitato Promotore dell'iniziativa e i volontari di Avsi, banchetto che verrà replicato anche domenica 19 marzo, in Largo Vela dalle 14 alle 17.

Le testimonianze dei volontari

Martedì 21 marzo alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Nuovo, verranno proposte testimonianze di volontari che sono stati a diretto contatto con la realtà dei terremotati e dell’ospedale di Aleppo. Un video e dei collegamenti daranno la possibilità di comprendere meglio la situazione, i bisogni concreti della popolazione e le possibilità di aiuto all’azione dei medici e del personale del St. Louis Hospital date dalla raccolta fondi.

La serata vedrà anche la presenza del coro dei giovani alpini.