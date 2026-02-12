Arcore abbraccia la Terra Santa: incontro con Padre Ibrahim Faltas

Arcore è pronta ad un appuntamento storico e di profonda solidarietà e riflessione. Il 4 e 5 marzo 2026 la città accoglierà Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, per una due giorni dedicata alla pace e al sostegno dei più piccoli. L’iniziativa nasce dall’impegno instancabile di Carlo Brambilla, arcorese da tempo attivo in progetti di solidarietà in Terra Santa, che insieme agli amici Walter Bertani e Antonio Colabella ha voluto portare a casa propria la voce di chi vive quotidianamente il dramma del conflitto.

Brambilla, agente di commercio in pensione, dal 1979 al 1986 è stato contitolare inizialmente di Radio Arcore che poi, con l’aumentata popolarità in ambito regionale, si trasformò in RTA Radio trasmissione Arcore. Nel 2010 gli venne conferito il melograno d’argento dall’ente del turismo israeliano. L’arcorese ha alle spalle oltre 35 anni di attività in campo turistico in collaborazione con tour operator con sedi in Italia, Gerusalemme, Istanbul, Tunisi e Lisbona. Ha avuto l’onore di accompagnare in Terra Santa politici, sportivi, personaggi dello spettacolo e normali cittadini, in oltre 78 paesi diversi.

Una voce di speranza nel conflitto

Padre Ibrahim Faltas, frate francescano di origine egiziana, è da anni una delle figure più autorevoli nel denunciare la crisi umanitaria che sta colpendo Gaza e l’intera Terra Santa. In qualità di responsabile delle scuole della Custodia, il suo impegno è rivolto soprattutto alla tutela dei bambini, con una convinzione incrollabile.

Scuole come laboratori di pace

L’evento clou della visita di Padre Ibrahim ad Arcore è per la serata del 4 marzo, alle 20, quando il religioso parteciperà ad una cena benefica organizzata al Ristorante “La Bergamina”

“L’evento non sarà solo un momento di testimonianza, ma un gesto concreto di aiuto – hanno sottolineato gli organizzatori – Il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere i bambini che frequentano le scuole della Custodia e che, a causa della guerra, hanno perso tutto: affetti, case e certezze. Garantire loro l’istruzione significa seminare speranza in un terreno oggi ferito dal conflitto. Chi volesse partecipare alla cena dovrà contattare direttamente il ristorante La Bergamina di Arcore dando la propria adesione entro il 25 febbraio 2026”.

L’ex sindaco Colombo parteciperà all’evento

Nel frattempo l’ex sindaco Rosalba Colombo e il Circolo culturale “Passpartou” (di cui Colombo è parte attiva) hanno già aderito all’iniziativa e saranno presenti alla cena.

“Ho ricevuto con piacere l’invito dell’amico Carlo Brambilla e sicuramente sarò presente alla cena benefica insieme ai soci del Circolo culturale “passpartout” che aderiranno”, ha sottolineato l’ex sindaco Rosalba Colombo.

Maggiori dettagli della due giorni di visita di Padre Ibrahim Faltas ad Arcore verranno forniti nei prossimi giorni.