Arcore, ci sono ancora 500 posti disponibili per il dottor Chiesa

"Ad oggi risultano ancora circa 500 posti disponibili per la scelta del medico di base ad Arcore, in particolare con il medico Massimiliano Chiesa”. Lo ha reso noto il primo cittadino Maurizio Bono invitando gli arcoresi che ancora non hanno il medico di base a prendere in considerazione questa ipotesi.

Massimiliano Chiesa, 40 anni, è entrato in servizio esattamente un mese fa, lo scorso 8 gennaio (lo studio medico si trova in via Casati, sopra la farmacia Centrale), mentre il collega Julian Unteregelsbacher (attuale sostituto della dottoressa Roberta Musso che si trova in maternità) ha iniziato l'attività in città lo scorso 4 dicembre.

L'appello del sindaco

"Stamattina (lunedì ndr) mi sono confrontato telefonicamente con il dottor Chiesa che mi ha evidenziato il fatto che, dei 1300 pazienti che può prendere, attualmente ha ancora una disponibilità di 500 posti - ha sottolineato il sindaco - Un numero elevato. A fonte di questi numeri importanti lancio un appello a tutti gli arcoresi che si trovano senza medico e che magari non sanno di questa possibilità importante. Fortunatamente, dopo tanti mesi di attesa, ci avviciniamo davvero ad una conclusione dell’emergenza. Rinnovo il mio invito affinchè chi è senza medico prenda in considerazione questa ipotesi".

Come scegliere il nuovo medico?

È possibile effettuare il cambio del medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) sia presso gli uffici “Scelta e Revoca” della ASST di competenza, sia direttamente online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico evitando di recarsi allo sportello. Accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile ricercare i medici disponibili nel comune di residenza, anche digitando il loro nominativo. La ricerca viene effettuata nell'ambito del comune di residenza. Il Fascicolo Sanitario mostra solo i medici disponibili online. Non sono visibili i nominativi dei medici che hanno superato il carico massimo di assistiti. Per situazioni particolari è necessario recarsi allo sportello “Scelta e Revoca”.

Arcore uno dei comuni più colpiti dall'emergenza medici

I due professionisti sono stati affidati da Ats ad Arcore che, ricordiamo, è stato tra i comuni più colpiti sotto il profilo della carenza dei medici di base. Dopo l’arrivo di quattro nuove dottoresse nello scorso mese di gennaio, i posti rimasti vacanti nel comune di Arcore per i medici di base erano ancora tre (con un totale di circa 2500 ex pazienti, rimasti privi del proprio medico di base a causa della cessazione del servizio dei dottori Acquati, Campari, Chianese, Citeri, Failla e Penati, temporaneamente assistiti presso gli ambulatori medici temporanei di Cascina del Bruno e Bernate.)