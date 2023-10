In arrivo ad Arcore altri due nuovi medici di base

Entro la prima settimana del nuovo anno arriveranno ad Arcore altri due nuovi medici di base. I due camici bianchi sono stati ufficialmente presentati stamattina, lunedì 9 ottobre 2023, in Municipio dal primo cittadino Maurizio Bono.

Loro sono il 30enne Julian Unteregelsbacher (attuale sostituto della dottoressa Roberta Musso che si trova in maternità) e il 40enne Massimiliano Chiesa. Il primo entrerà in servizio, con tutta probabilità, a paritre dal 4 dicembre e avrà lo studio in via Gilera, mentre il secondo l'8 gennaio del 2024 e visiterà i pazienti in via Casati, sopra la farmacia Centrale.

In arrivo due specializzandi

I medici sono due specializzandi che andranno ridurre fortemente la lista d'attesa degli arcoresi ancora senza medico che sono all'incirca 2500.

"Noi potremo prendere 2300 pazienti in totale - hanno sottolineato i dottori - Ovviamente per la scelta del medico bisognerà attendere le indicazioni che darà Ats. Chiediamo una grossa cortesia agli arcoresi che ci sceglieranno: per le prime settimane cercate di dare la precedenza ai pazienti che hanno problemi di salute. Pertanto a coloro che non hanno strettamente bisogno del medico chiediamo di fissare la prima visita con noi dopo qualche settimana".

Arcore è stato uno dei comuni pià colpiti dall'emergenza medici

I due professionisti sono stati affidati da Ats ad Arcore che, ricordiamo, è stato tra i comuni più colpiti sotto il profilo della carenza dei medici di base. Dopo l’arrivo di quattro nuove dottoresse nello scorso mese di gennaio, i posti rimasti vacanti nel comune di Arcore per i medici di base erano ancora tre (con un totale di circa 2500 ex pazienti, rimasti privi del proprio medico di base a causa della cessazione del servizio dei dottori Acquati, Campari, Chianese, Citeri, Failla e Penati, temporaneamente assistiti presso gli ambulatori medici temporanei di Cascina del Bruno e Bernate.)

La soddisfazione del sindaco

Il sindaco Bono non ha nascosto la sua soddisfazione per la nomina di due nuovi dottori.