Arcore e Corinaldo, un'amicizia (e un gemellaggio) nel nome di Alfonso Casati

Due giornate belle, intense e indimenticabili, come quelle che avvolgono fratelli o vecchi amici che non si vedono da tanto tempo ma che quando hanno l'occasione di incontrarsi non si lasciano più.

Il week end appena trascorso ha visto rafforzare il rapporto di amicizia tra i comuni di Arcore e Corinaldo.

Una festa iniziata giovedì sera della scorsa settimana, al teatro "Nuovo" di Arcore con la visione del film "La Seconda Via" a cura degli Alpini di Arcore e proseguita sabato sera con l’esibizione dei gruppi storici della città di Corinaldo nella piazza della chiesa di Sant’Eustorgio. E non poteva mancare la serata di cori con la corale polifonica di Corinaldo diretta da Letizia Ricci e il coro Lo Chalet di Arcore diretto da Silvia Manzoni.

La festa è proseguita domenica mattina con la messa in Sant’Eustorgio celebrata dal parroco don Giandomenico Colombo e animata dalla corale polifonica di Corinaldo e dal coro Lo Chalet. La kermesse è terminata con il corteo per le vie del centro cittadino con i gruppi storici e una breve cerimonia in sala del Camino.

Le foto più belle della festa del gemellaggio

Di seguito le foto più belle della festa del gemellaggio scattate dal fotografo Marco Radaelli e gentilmente concesse alla nostra redazione.

Un gemellaggio nel nome di Casati

Il gemellaggio tra Arcore e Corinaldo, ricordiamo, venne siglato il 14 gennaio del 2007 dall'allora sindaco Marco Rocchini. Una amicizia nata nel nome di un arcorese molto noto: il giovane conte Alfonso Casati, sottotenente di fanteria del Corpo Italiano di Liberazione (Cil), l'unità militare che, sotto il comando del generale Umberto Utili, durante la Seconda Guerra Mondiale combatté al fianco degli anglo-americani. Il Cil venne costituito nel marzo 1944 dal governo del cosiddetto Regno del Sud, all'indomani del voltafaccia italiano dell'otto settembre 1943 e della fuga del Re a Pescara.

Un momento storico difficile, in cui al cambio di schieramento nel corso del conflitto mondiale si intrecciò quella guerra civile che ancora oggi è oggetto non solo del dibattito storiografico, ma anche di polemiche spesso dure. Il Cil operò sui fronti dell'Italia centrale; Molise, Abruzzi e, appunto, Marche. E proprio durante i combattimenti di Corinaldo, il 6 agosto 1944 morì il sottotenente Casati, cui venne concessa, alla memoria, la medaglia d'oro al valor militare.

