Arcore, Edoardo Leo “ospite” al Nuovo per presentare il film sulla storia di Mattia Piccoli

Il cineteatro Nuovo di Arcore si prepara a un appuntamento di grande spessore emotivo. Giovedì 19 febbraio, la sala ospiterà la proiezione di “Per te”, l’ultima opera del regista Alessandro Aronadio. L’evento clou è previsto per la serata: durante la proiezione delle 20.45, il pubblico avrà l’opportunità di interagire in collegamento video direttamente con il regista e con il protagonista, l’attore Edoardo Leo.

La storia di Mattia Piccoli

La pellicola, che rientra nella rassegna dei “Giovedì d’essai”, porta sul grande schermo la commovente storia vera di Mattia Piccoli. Nel 2021, a soli 11 anni, Mattia è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica per la dedizione mostrata nell’accudire il padre colpito da una forma precoce di Alzheimer. Un racconto che esplora con delicatezza i temi della cura, della memoria e della speranza. Il motivo? La straordinaria maturità e l’amore incondizionato con cui si è preso cura del padre, colpito da una forma di Alzheimer precoce.

Il cuore del film: tra memoria e amore

“Per te” affronta un tema delicato come la malattia con una lente diversa, fatta di dignità e speranza. Sullo schermo seguiamo la storia di Paolo (interpretato da Edoardo Leo), un uomo di poco più di quarant’anni che vede la sua vita stravolta dalla diagnosi. Un film che parla a tu per tu con tre grossi temi: il conflitto (la lotta contro il tempo che scorre e la memoria che svanisce), il messaggio (come spiegato dai responsabili del Cinema Nuovo, il film mostra due facce dell’amore: la compagnia e la cura) e la speranza (nonostante il dramma, emerge la forza di un legame familiare che cerca di vincere anche l’oblio). “Guardando ‘Per te’ si sorride e ci si commuove, riscoprendo che l’amore è sempre possibile, anche di fronte alle prove più dure della vita.”

Info e Orari dell’evento

Il film fa parte della prestigiosa rassegna dei “Giovedì d’essai”, dedicata al cinema d’autore e di qualità.

Quando: Giovedì 19 febbraio.

Orari proiezioni: Ore 15:00 e ore 20:45.

Il plus: Il collegamento con Edoardo Leo e Alessandro Aronadio avverrà esclusivamente durante l’appuntamento delle 20:45.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema e per chiunque voglia riflettere su una storia di resilienza tutta italiana.