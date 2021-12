Arcore, il Controllo di vicinato cerca nuove "sentinelle"

Il servizio del Controllo di Vicinato si lascia alle spalle la pandemia, serra le fila e rilancia la sua proposta sul territorio arcorese per correre in aiuto alle Forze dell’ordine.

"I primi a poter fare qualcosa contro la criminalità siamo noi". E’ questo lo slogan accattivante scelto per rilanciare il servizio guidato da Filippo Brioschi, referente del servizio.

Il servizio, ricordiamo, è già attivo, ma ora i coordinatori vogliono rilanciare l'iniziativa, anche a fronte dei numerosi furti in abitazione che si sono verificati negli ultimi mesi in città.

"Il Controllo di vicinato nasce nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le forze dell'Ordine e un gruppo di cittadini che alcuni anni fa hanno voluto dar vita a questo percorso - ha spiegato Brioschi - L’impegno da parte nostra è quello di fornire sostegno all’associazione sperando che la sinergia possa dare i frutti sperati. Quando parliamo di sicurezza dobbiamo sempre tenere presenti due concetti: prevenzione e percezione. Dobbiamo ripristinare il senso di cittadinanza e vicinanza".

Il territorio di Arcore è già stato suddiviso in zone: Frazione Cà-Cà Bianca, Sud, Nord, Bruno, Boschi, Centro-Sud, Boschi Sud, Centro Boschi.

L’associazione vuole distinguersi per un’etica di mutuo aiuto in cui sono i cittadini stessi a interessarsi della propria sicurezza.

"E’ importante sottolineare che comunque noi non vogliamo sovrapporci o sostituirci alle Forze dell’Ordine. Anzi, lo scopo è quello di aiutarle tramite segnalazioni e denunce, tutto nel pieno rispetto delle leggi - ha continuato Brioschi - Non dobbiamo pensare che il progetto sia impostato solo ed esclusivamente sui gruppi Whatsapp. Non è affatto vero, infatti tutti devono essere coinvolti, anche gli anziani. Però è altrettanto vero che utilizzare le chat aiuta a tenerci informati. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che vogliono farne parte ad inviare una mail a cdv.arcore@gmail.com oppure a chiamare il 3914015044. Per chi vuole solo partecipare nei vari gruppi di segnalazioni, il modulo da compilare si trova alla pagina Facebook del nostro sodalizio (Controllo di Vicinato)".