Arcore, il Tennis Club strizza l'occhio alla beneficenza

Il "Circolo Tennis club di Arcore" strizza l’occhio alla solidarietà e alla beneficenza.

Domenica di festa al centro sportivo di via Marche per tutti i soci (e parenti) del sodalizio guidato da Giordano Munafò che si sono ritrovati ieri, domenica 25 luglio 2021, con l’intento di confrontarsi a colpi di dritto e rovescio e di ritrovarsi dopo la pandemia. Un momento di ritrovo significativo per tutti i soci e per i loro parenti e amici.

Un successo la "Manifestazione contadina"

Una "manifestazione contadina", così è stata ribattezzata dai soci, che ha messo in palio non le tradizionali coppe ma... salumi nostrani ottimi per deliziare il palato. Un evento benefico reso possibile grazie alla generosità di due sponsor che hanno messo a disposizione i premi: "Sistek" di Massimo Maino, che si trova ad Arcore e "Fratelli LeonI srl" di Bellusco.

Per la cronaca il primo premio se lo sono aggiudicati la coppia formata da Arianna Di Gennaro e Giuliano Viscardi, mentre al secondo posto si sono classificati Paolo Sironi e Luisa Sirtori.

La somma raccolta durante la manifestazione è stata devoluta all’associazione «La Piramide» di Arcore.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 27 luglio 2021