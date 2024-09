"Arcore magic show", uno spettacolo di magia per sostenere la Caritas

Uno spettacolo di magia unico nel suo genere, che fa del bene alla Caritas della comunità pastorale di Arcore. Amministrazione comunale arcorese e comunità pastorale Sant’Apollinare, in collaborazione con l'associazione "Ti Dò Una Mano ONLUS" organizzano una serata magica e indimenticabile: "Arcore Magic Show - 1° Galà di Magia a sostegno della Caritas".

Un evento unico nel suo genere

Lo spettacolo è in programma per sabato 12 ottobre alle ore 16 presso il Cineteatro Nuovo di Arcore. Si tratta di un evento unico nel suo genere, pensato per stupire e incantare grandi e piccini, in cui i più straordinari talenti del mondo della magia si esibiranno per una nobile causa: fare conoscere l’incredibile lavoro che i volontari di Caritas svolgono sul territorio ed aiutare con una raccolta fondi la Caritas di Arcore nel suo importante impegno verso chi ha più bisogno. Sul palco del Galà si alterneranno illusionisti e maghi straordinari.

Gli artisti

Tanti gli artisti che saliranno sul palco del Galà: si alterneranno illusionisti e maghi straordinari come Tornado, il mago Lele, il mago Tittix, Anna Tempesta, Chiara Sander&Mozzarello, Mirco Menegatti, Emanuela, Francesco Illusionist.

"Un particolare ringraziamento va Farma.co.m spa, al Cineteatro Nuovo ed all’associazione Premier di Arcore che riunisce numerosi imprenditori locali al fine di promuovere lo sviluppo economico sociale e culturale del nostro territorio, che si sono addossati i costi vivi dell’evento - ha sottolineato il sindaco Maurizio Bono - Non ultima la società TrustMeUp, fundraising partner dell'evento, che grazie alla sua piattaforma consente di acquistare il biglietto per assistere alla spettacolo, il cui costo sarà interamente devoluto alla Caritas e ricompensato al 100% in sconti per acquisti presso i negozi convenzionati. Ogni biglietto acquistato non solo sostiene la Caritas di Arcore, ma ti permette anche di risparmiare in futuro, unendo solidarietà e convenienza".

I biglietti potranno essere acquistati al seguente link: CLICCA QUI

E' possibile acquistare i biglietti anche al Nuovo