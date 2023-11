Arcore piange il suo capostazione innamorato della cultura brianzola

La città dice addio al suo capostazione più illustre, che in passato, grazie alla sua grande generosità, ha donato al Comune oltre 1500 volumi che parlano della storia di Arcore e della Brianza. Si è spento nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 novembre il 77enne Gilberto Bartolomeo. L'uomo lascia la moglie Mary e i figli Barbara e Gionata.



Romano all'anagrafe ma brianzolo nel cuore

Una passione nata grazie al suo primo incarico di dirigente nel gruppo Ferrovie dello Stato. Grande è stato l'impegno di Bartolomeo per la biblioteca di Arcore: l’appassionato di storia brianzola, in passato, ha donato tantissimi volumi che sono stati posizionati all’interno della biblioteca di Villa Borromeo nel fondo a lui dedicato.

Accento romano che non ha mai perso ma arcorese d'adozione: Bartolomeo viveva in città insieme ala moglie Mary e in passato era stato insignito della civica benemerenza. Per tutta la sua vita ha dedicato il suo tempo all'approfondimento della storia e cultura locali. Una passione nata grazie al suo primo incarico di dirigente nel gruppo Ferrovie dello Stato. In quegli anni Bartolomeo ha iniziato a raccogliere timbri delle singole stazioni, all'epoca ben distinti per sede, cartoline, orari, francobolli, per passare alla collezione di documenti, libri rari, stampe, tesi di laurea, vagliati ogni fine settimana nei mercatini d'antiquariato, in librerie e, ultimamente, anche on- line.

Il ricordo dell'ex assessore Palma

"A Bartolomeo si devono molti suggerimenti di testi che sono confluiti sia in biblioteca che in archivio - ha sottolineato l’ex assessore alla Cultura Paola Palma che durante il suo mandato ha collaborato molto con lui - E’ stato lui a scoprire, su un'anonima bancarella, le stampe originali degli studi sulla Cappella Vela, come le opere rare sulle ville brianzole, le fotografie d'epoca, i cataloghi delle esposizioni su Nanni Valentini (ceramista cui la Biblioteca è titolata) ed altro ancora".

Sempre pronto a dare consigli e consulenze

Sempre disponibile, con l'eleganza che lo contraddistingueva, a qualsiasi consulenza, qualche anno fa aveva deciso di prestare il suo prezioso patrimonio (oltre mille documenti, tra libri, opuscoli e altro) anche alla Villa Borromeo D'Adda, la cui sala "biblioteca" presenta ancora scaffali vuoti. Niente di più centrato della prestigiosa collezione, che andrà a costituire il "Fondo Gilberto Bartolomeo», consultabile da tutti gli interessati, previa prenotazione presso la biblioteca civica.

"Un gesto determinato, civile e generoso, di cui l'intera comunità deve rendergli omaggio - ha sottolineato il primo cittadino Maurizio Bono - Una passione che è diventata patrimonio collettivo, grazie all'altruismo dell'instancabile ricercatore. Grazie di cuore da parte dell’Amministrazione e di tutti i cittadini".

Tutto nacque da Brianza Immagini...

“Il primo libro, quello da cui nacque la mia grande passione e con il quale ho un forte legame affettivo è Brianza Immagini - aveva sottolineato Bartolomeo durante l'ultima intervista rilasciata al Giornale di Vimercate qualche anno fa - Lo acquistai negli anni Sessanta per fare un regalo a mia moglie. Ricordo che stavo andando a comprare il giornale e vidi il libro in una vetrina. Da allora poi, nei momenti in cui non lavoravo, ad esempio di domenica, cominciai a frequentare mercatini di antiquariato ma anche negozi come il Libraccio di Monza". "In casa papà aveva ancora tantissimi volumi - ha aggiunto la figlia Barbara - Stamattina (lunedì 20 novembre) siamo stati accolti dal sindaco Bono nel suo ufficio e abbiamo manifestato al primo cittadino la volontà di donare i volumi alla città di Arcore".

Le esequie del 77enne verranno celebrate domani, martedì, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant'Eustorgio.