Arcore premia la vetrina natalizia più bella, ecco il vincitore

And the winner is... "Tequila BauBau". Arcore premia la vetrina natalizia più bella (il tema scelto era quello Candies & cookies) e ad aggiudicarsi il concorso, organizzato dall'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e dalla ProArcore, è stato il negozio Tequila BauBau.

La premiazione si è svolta oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio 2025, in sala del Camino, nel Municipio di Arcore, alla presenza dei volontari della Pro Arcore, dei commercianti e dell'assessore Nicolò Malacrida.

La classifica

Le votazioni per lo speciale concorso, ricordiamo, si sono concluse lo scorso 6 gennaio e a decretare il vincitore è stata la somma di voti presi attraverso i Social, la ProArcore e l'Amministrazione comunale.

Dietro Tequila BauBau si è classificato "Un Amore di Caffè", mentre al terzo posto "Gleen Moda Bimbo". Chiudono la classifica "Naturalmente erboristeria" e "Ok To Vision".